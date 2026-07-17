Una de las entidades surgidas a raíz del Proceso y que ha sufrido una decadencia más allá de la política es el Consell de la República. Lo que debía ser la gran representación del independentismo y del Primero de Octubre fuera de Cataluña, alejada de las garras del Estado español, sufrió una durísima crisis, con múltiples disputas internas y falta de rumbo y de una estrategia clara. Pero, sobre todo, hubo el caso de la oscura gestión económica de Toni Comín, que obligó a apartarlo de las funciones de gestión y financieras y realizar una auditoría que demostró el agujero económico de la institución, prácticamente en quiebra.

Un veterano de la política como Toni Castellà tuvo que arremangarse para evitar el naufragio, buscar un candidato idóneo para redirigir el Consell, poner la entidad en un calculado segundo plano y comenzar una segunda reforma a fondo de la entidad. La segunda porque en su momento ya había puesto en marcha una reforma estatutaria que intentaba sacar de la parálisis, un intento que no prosperó. Aunque en febrero de 2025 Jordi Domingo comenzó su presidencia, el Consell de la República no dejó de convulsionar. Nuevas dimisiones y un accidente ralentizaron su evolución.

Ahora, la presidencia de la entidad ha informado a sus inscritos que «pondrá a votación una reforma integral del Código General de la institución». Una iniciativa que «se enmarca en el proceso de renovación y mejora organizativa» impulsada por el ejecutivo de Domingo. Las votaciones se celebrarán, telemáticamente, entre el 22 y el 26 de julio. En resumen, desde el Consell destacan que «el cambio más destacado es la ampliación a cuatro años de los mandatos de la Presidencia, de la Asamblea Territorial y de la Asamblea de Legislación Republicana, ampliando así los dos años que prevé la legislación vigente hasta ahora». Una duración que se aplicaría a partir de las elecciones de febrero del año próximo. Asimismo, para agilizar la gobernabilidad, se establece un plazo máximo de dos meses para que el Presidente nombre a los miembros del Gobierno una vez haya sido elegido.

Puigdemont, con Castellà durante la reunión del Consell de la República / ACN

«Reestructuración profunda»

Según ha comunicado el Consell a sus inscritos la propuesta de reforma también plantea una «reestructuración territorial profunda que consistirá en la fusión de los Consejos Territoriales y los Equipos de Acción Internacional bajo una única figura: los Consejos Locales». Una demanda que se hacía desde hace tiempo en el país para dar más agilidad y protagonismo y lograr más capilaridad. «Es una unificación, que equipara los derechos y deberes de todos los comités, permitirá ampliar la Asamblea Territorial y abrirla directamente a la participación de los órganos locales repartidos por todo el mundo, evitando así duplicidades y ganando eficiencia», señala el consell. En cuanto a las delegaciones internacionales continuarán con las mismas funciones y estructura.

Asimismo, el Consell subraya «el esfuerzo» por «la armonización para reducir la burocracia y simplificar los trámites internos». De esta manera, el «Código General que se someterá a votación se limitará a recoger los principios fundamentales y las remisiones básicas de la entidad». «Toda la operativa y la gestión diaria se trasladarán a los llamados Códigos de Despliegue, un cambio metodológico que obligará al Gobierno a revisar de manera inmediata toda la normativa vigente». Un sistema que permitirá la puesta en marcha de los Planes Locales de Acción Republicana y regulará detalladamente la producción de decretos, acuerdos, actas y su publicación oficial en el Boletín Oficial del Consell (BOC). De hecho, agilizará las funciones del gobierno del consell. La reforma también incluye un «nuevo marco de garantías, ética y participación».