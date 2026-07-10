El baròmetre del CEO presentat aquest dijous dibuixa un panorama de gran fragmentació al Parlament de Catalunya, amb una aritmètica que podria fer molt difícil formar govern. Si els números de la nit electoral fossin els que dona l’enquesta, només la parta alta de la forquilla de cadascun dels tres partits que fa dos anys van investir Salvador Illa els permetria repetir la jugada. Si no, necessitarien Junts o la CUP, dos suports altament improbables si no canvien moltes coses.
Amb una posició dominant i una capacitat de propaganda immensa, la majoria de la investidura d’Illa està en la corda fluixa. Tota la gesticulació per “confrontar” Aliança Catalana no tindria precisament l’efecte que suposadament persegueix aquest bloc. O està resultant inútil o fins i tot està contribuint a engrandir la formació de Sílvia Orriols, que tot indica que farà un salt remarcable.
Segons els pronòstics del sondeig, ERC seria l’única formació del tripartit que va fer president el líder del PSC que creixeria, i en gran part seria recollint vots que perdrien els altres dos socis. El partit d’Oriol Junqueras, Gabriel Rufián i Joan Tardà, per tant, creix per l’esquerra i no com a opció independentista. I això passa mentre, en l’altra branca de l’enquesta –la que no pregunta per la intenció de vot, sinó per la posició en l’eix nacional–, l’independentisme remunta: un creixement de sis punts des del novembre.
És difícil saber fins a quin punt aquest CEO l’encertarà. Amb les eleccions encara lluny, la definició dels votants és molt relativa. Però la tendència que s’observa determina que l’aposta del PSOE i el PSC per liquidar l’independentisme, empesa des de la Moncloa i des de les dues bandes de la plaça Sant Jaume, els dona resultats mediocres. La destrossa òbvia del bloc del Procés només és una circumstància. És rellevant, perquè hi ha molts votants que s’han quedat sense la seva papereta electoral. Però això no farà que els independentistes deixin d’existir.