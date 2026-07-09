El PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla d’entre 36 i 38 escons, seguit d’ERC (24-26), mentre que Aliança Catalana superaria Junts obtenint entre 23 i 25 diputats, i els de Carles Puigdemont es quedarien amb una forquilla d’entre 16 i 18, segons el Centre d’Estudi. Després de Junts, el PP i Vox empatarien al cinquè lloc amb entre 12 i 13 escons, seguits dels Comuns (4-5) i la CUP (4-5). Amb aquests resultats, Illa no tindria la investidura assegurada perquè la suma de PSC, ERC i Comuns es mouria en una forquilla d’entre 64-69 escons, i la majoria al Parlament se situa en 68 escons.
Si avui se celebressin eleccions, segons les dades del CEO, els socialistes podrien perdre fins a 6 diputats dels 42 que té en l’actualitat, mentre que Junts en podria perdre fins a 19 escons dels 35 que disposa actualment. En canvi, ERC arrabassaria la segona posició als de Carles Puigdemont amb fins a sis diputats més dels 20 actuals i Aliança Catalana també superaria als postconvergents i podria aconseguir fins a 16 diputats més dels dos actuals. A banda del ball de xifres respecte dels resultats electorals del 12-M, aquest baròmetre també aporta canvis respecte de la darrera enquesta del CEO publicada a l’octubre de l’any passat. Aleshores, el PSC es mantenia en primera posició (38-40 escons), seguit d’ERC (22-23), Junts i AC empataven en tercer lloc (19-20), i després Vox (13-14), el PP (12-14) (3-4).
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d’ERC, Oriol Junqueras, són els líders catalans amb un índex d’aprovació més gran, del 59% i el 57%, respectivament, seguits de la líder de Comuns, Jéssica Albiach (48%), i d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols (41%). Per contra, l’índex més alt de rebuig absolut és per al líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i per a Orriols, amb el 48% i el 27%; seguits del president del PP català, Alejandro Fernández (27%), i el de Junts, Carles Puigdemont (26%).
El PSC guanyaria les espanyoles
Respecte a la projecció electoral per a unes eleccions espanyoles, els socialistes catalans guanyaria amb una forquilla entre els 17 i 18 diputats –ara en tenen 19–, seguit d’ERC, amb entre 10 i 11, dels 7 actuals. En tercer lloc quedaria Vox amb entre 6 i 7 diputats; seguit del PP amb 5-6; Junts entre 4 i 5 davant dels 7 d’ara, Comuns-Sumar retrocediria dels 7 fins a 3-4. La CUP i Podem podrien aspirar a 1 diputat.
En relació amb els líders a nivell estatal, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presenta un índex d’aprovació més gran (54%) respecte als presidents del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo (18%) i Santiago Abascal (17%); també és el que recull un menor rebuig (19%) davant de Feijóo (38%) i Abascal (56%). També es pregunta per Rufián (67% d’aprovació, 10% de rebuig), el ministre de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun (57% d’aprovació, 10% de rebuig), i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras (43% d’aprovació, 14% de rebuig).