El PSC ganaría las elecciones catalanas con un rango de entre 36 y 38 escaños, seguido de ERC (24-26), mientras que Aliança Catalana superaría a Junts obteniendo entre 23 y 25 diputados, y los de Carles Puigdemont se quedarían con un rango de entre 16 y 18, según el Centre d’Estudi. Después de Junts, el PP y Vox empatarían en el quinto lugar con entre 12 y 13 escaños, seguidos de los Comuns (4-5) y la CUP (4-5). Con estos resultados, Illa no tendría la investidura asegurada porque la suma de PSC, ERC y Comuns se movería en un rango de entre 64-69 escaños, y la mayoría en el Parlamento se sitúa en 68 escaños.

Si hoy se celebraran elecciones, según los datos del CEO, los socialistas podrían perder hasta 6 diputados de los 42 que tienen actualmente, mientras que Junts podría perder hasta 19 escaños de los 35 que dispone actualmente. En cambio, ERC arrebataría la segunda posición a los de Carles Puigdemont con hasta seis diputados más de los 20 actuales y Aliança Catalana también superaría a los postconvergentes y podría conseguir hasta 16 diputados más de los dos actuales. Además del baile de cifras respecto a los resultados electorales del 12-M, este barómetro también aporta cambios respecto a la última encuesta del CEO publicada en octubre del año pasado. Entonces, el PSC se mantenía en primera posición (38-40 escaños), seguido de ERC (22-23), Junts y AC empataban en tercer lugar (19-20), y luego Vox (13-14), el PP (12-14) (3-4).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, son los líderes catalanes con un índice de aprobación más alto, del 59% y el 57%, respectivamente, seguidos de la líder de Comuns, Jéssica Albiach (48%), y de Aliança Catalana, Sílvia Orriols (41%). Por el contrario, el índice más alto de rechazo absoluto es para el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, y para Orriols, con el 48% y el 27%; seguidos del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández (27%), y el de Junts, Carles Puigdemont (26%).

El PSC ganaría las españolas

Respecto a la proyección electoral para unas elecciones españolas, los socialistas catalanes ganarían con un rango entre los 17 y 18 diputados –ahora tienen 19–, seguido de ERC, con entre 10 y 11, de los 7 actuales. En tercer lugar quedaría Vox con entre 6 y 7 diputados; seguido del PP con 5-6; Junts entre 4 y 5 frente a los 7 de ahora, Comuns-Sumar retrocedería de los 7 hasta 3-4. La CUP y Podemos podrían aspirar a 1 diputado.

En relación con los líderes a nivel estatal, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presenta un índice de aprobación más alto (54%) respecto a los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo (18%) y Santiago Abascal (17%); también es el que recoge un menor rechazo (19%) frente a Feijóo (38%) y Abascal (56%). También se pregunta por Rufián (67% de aprobación, 10% de rechazo), el ministro de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun (57% de aprobación, 10% de rechazo), y la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras (43% de aprobación, 14% de rechazo).