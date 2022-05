Homs retreu que la fiscalia l’empaiti per contractes avalats pel PP

Una hora i quaranta minuts és el que s’ha allargat la declaració de l’exconseller Francesc Homs al jutjat número 18. Una compareixença en el marc d’una macrocausa contra el Procés en base l’informe del Tribunal de Comptes que va fiscalitzar la política d’Exteriors de la Generalitat entre 2011 i 2017. En concret, Homs ha hagut de donar explicacions sobre tres contractes que, en un principi, no es van considerar que tinguessin cap mena d’indici delictiu, però que ara, la fiscalia, sí que en veu i ho va recórrer a l’Audiència de Barcelona que ha obligat a investigar. És més, també s’ha imputat l’exsecretari d’Exteriors, Senèn Florensa, per dos dels tres contractes. “L’altre se’n van oblidar”, comenten fonts del cas.

Així, en detall, la fiscalia veu susceptible d’investigació tres contractacions de la Generalitat del 2011 i del 2012. Per una banda, per fragmentació irregular en la contractació de serveis per part d’una empresa per al desplaçament i allotjament de membres de les comunitats catalanes a l’exterior l’any 2012. També hi afegeix l’adjudicació d’un assessorament d’uns consultors per atraure talent a la Zona Franca que dirigia Jordi Cornet, secretari general del PPC, i una subvenció directa a la fundació CatDem, el think tank de la concursada CDC, d’uns 7.400 euros. Homs ho veu com persecució “política” cap a ell per part del ministeri públic.

Tres casos

El primer cas es basa en el finançament d’una trobada dels casals catalans que hi ha pel món. De fet, aquest va ser un dels punts que la policia va insistir més en les indagatòries. La qüestió és que es van pagar els bitlles d’avió per una banda, amb VISA -que incorpora assegurança-, i per l’altra l’estada, per transferència. El contracte es va fer a l’empresa que va guanyar l’adjudicació de l’acord marc de la Generalitat per prestar el servei de viatges. D’aquí que es fes la divisió i no es fes cap concurs, perquè el concurs ja s’havia fet per establir l’acord marc amb la Generalitat. Els contractes d’acord marc són una homologació per tal que la Generalitat pugui treballar amb despeses recorrents. “Hauria hagut prevaricació si haguessin contractat amb una altra empresa que no fos Travel Pant i no tinguès adjudicat l’acord marc”, subratllen les mateixes fonts.

El segon punt que l’Audiència fa investiggar és la contractació d’un informe de 14.000 euros a una consultora fiscalista de Barcelona sobre quines modificacions legals s’haurien de fer per atraure talent a Catalunya. Es tractava d’una iniciativa de l’any 2011 del Pla Estratègic de l’Àrea Metropolitana, un espai sense personalitat jurídica pròpia on hi participa la Generalitat, l’Ajuntament i la Zona Franca a més de l’AMB o la Cambra de Comerç de Barcelona. El Pla és una associació sense a penes pressupost, que es reparteixen les despeses entre les administracions i entitats que hi participen.

El contracte va ser a la consultora Manubens ZF Partners, un despatx de fiscalistes, que van emetre un informe per analitzar si els beneficis fiscals que tenen les empreses ubicades a la zona franca de Barcelona es podien traslladar a persones físiques. L’objectiu era llistar quines lleis espanyoles es podien canviar. Una idea per atraure talent a Barcelona. L’informe es va fer i complir amb els requisits administratius. Ara bé, la fiscalia remarca com argument que la Generalitat no tenia competències per dur a terme aquesta reforma. “Obvien potser que la Generalitat té capacitat legal per impulsar reformes legals estatals…”, responen fonts pròximes al cas tot recordant que com a institució té .

L’informe es va fer i va complir amb els requisits administratius, la policia ni la fiscalia posa això en dubte. Ara bé, Fiscalia replica que la Generalitat no tenia competències per fer-ho. Un extrem que les defenses neguen en el sentit, que l’administració catalana té capacitat d’impuls legislativa estatal. Però el més sorprenent és que al títol de l’informe hi posa “independència fiscal”, una paraula que esvera la policia ja que l’interpreta informe pel Procés. Ara bé, no tenen en compte un detall curiós, i és que l’informe és del 2011, i que a més va ser lliurat al secretari general del PPC, Jordi Cornet, que aleshores era el delegat de l’Estat a la Zona Franca.

La Catdem, altre cop

Com a últim cas, el ministeri públic posa en dubte una subvenció directa a la fundació CatDem, el think tank CDC, d’uns 7.400 euros. Tot perquè s’havia fet una retallada de 600.000 euros del compte de subvencions a fundacions i entitats de pensament que depenia de la Secretaria de Presidència de la Generalitat. Una subvenció publicada al DOGC l’any 2013.

La jutgessa Carmen Garcia, va decidir el juny de 2021 processar a més Raül Romeva, a Albert Royo, Roger Albinyana, Manel Vila, Gerard Figueras, Antoni Reig, Víctor Cullell, Rosa Clavell, Teresa Proias i Aleix Villatoro. Tots les investiga per un delicte de malversació, falsificació i prevaricació. En canvi va arxivar la causa per Homs i Florensa. La decisió va ser recorreguda per la fiscalia, i ara la ponent de la secció vuitena, Mercedes Armas, ha ordenat que els imputi.