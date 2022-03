Nou front del Tribunal de Comptes obert per Societat Civil Catalana

Finalment, el Tribunal de Comptes ha admès a tràmit la demanda de Societat Civil Catalana contra onze exmembres del Govern i alts càrrecs de l’executiu arran de suposades despeses per l’1-O i el Procés. Aquest matí, l’organisme administratiu ha decretat i comunicat oficialment l’admissió a tràmit de la demanda i ha donat vint dies al ministeri fiscal per tal que hi digui la seva i es posicioni en el procediment, és a dir, o s’hi adhereix o formula una nova demanda.

L’escrit de l’entitat ultraespanyolista Societat Civil Catalana, que presideix lexdiputat del PP Fernando Sánchez Costa, es dirigeix contra els onze “presumptes responsables comptables” que són l’exconsellera Dolors Bassa , l’exvicepresident Oriol Junqueras, el president Carles Puigdemont, els exconsellers Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva i Rueda, Clara Ponsatí, Lluis Puig i Gordi, Francesc Homs i l’expresident Artur Mas. Segons els números de la plataforma unionista caldria que reemborsessin 5,3 milions d’euros. Els demandats també rebran la notificació i un termini per poder respondre. L’advocacia de l’Estat ja va anunciar que no es personaria en aquesta causa.

Els representants de SCC durant la roda de premsa (ACN)

SCC els implica en un suposat “ús irregular” de fons públics per explicar el procés d’independència a les ambaixades catalanes arreu del món. La mateixa entitat destaca en el seu escrit incriminatòria que la despesa en l’ús de locals públics pel referèndum, les despeses de difusió i infraestructures digitals per a promoció de l’1-O, l’encàrrec de paperetes, els pagaments de viatges a “observadors” de la consulta il·legal o els contractes de lobbies per promocionar la causa independentista. “Tots els denunciats van tenir una intervenció decisiva en les despeses descrites a la denúncia que van generar el dany als fons públics”, afegeix el text.

Comptat i debatut, el Tribunal de Comptes ha de decidir si reclama als encausats un total de 5.309.807 euros sobre la gestió de la despesa del Diplocat. A qui més reclama és al president Puigdemont (3.303.000). El segueix l’exvicepresident Junqueras amb 2.515.000 i després l’expresident Artur Mas (1.840.000). La reclamació continua amb Raül Romeva (617.000), Dolors Bassa (1.301.000), Francesc Homs (1.936.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Jordi Turull (505.000), ) i Lluís Puig (238.000). Tot per la seva participació proporcional en la despesa. “Tots els denunciats van tenir una intervenció decisiva en les despeses descrites a la denúncia que van generar el dany als fons públics”, indica la demanda de 114 folis de Societat Civil Catalana.