Contradiccions entre Rufián i Aragonès sobre l’enviament d’armes a Ucraïna

Xoc frontal entre el portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, i el president del Govern, Pere Aragonès, per l’enviament d’armes a Ucraïna. Rufián s’ha posicionat totalment en contra d’aquest enviament en declaracions des dels passadissos del Congrés: “Mai estaré d’acord amb l’enviament de més guerra a una guerra“. Pel contrari, i coincidint en el temps, Aragonès ha aplaudit la decisió del govern espanyol d’enviar armes a Ucraïna perquè “tenen dret a defensar-se”. ERC ha sostingut al Congrés la necessitat de fer una votació al respecte, mentre que a Catalunya el Govern ho ha celebrat amb aquestes paraules d’Aragonès.

Topada també dins de Podem

Però aquest no ha estat l’únic xoc en torn a l’enviament d’armes. Un dels socis de coalició del govern espanyol, Podem, també té divergències a les seves files. Mentre que la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, celebrava la decisió de Pedro Sánchez i li transmetia “tot el suport” de la formació lila, veus autoritzades del partit criticaven l’enviament.

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha demanat una “aposta” per les “vies diplomàtiques”. “Contribuir a l’escalada bèl·lica pot portar-nos a un escenari imprevisible i molt perillós”, ha denunciat. En aquest mateix sentit, el portaveu del partit al Congrés, Pablo Echenique, s’ha posicionat clarament en contra de l’enviament d’armes a Ucraïna per dir “no a la guerra de l’amic de la ultradreta, Putin”. Echenique considera que “l’aposta per la pau no és ‘bonisme’, és el camí adult, el més difícil i l’únic que evita el patiment de la gent”.

La apuesta por las vías diplomáticas tiene que ser real y traducirse en hechos concretos. Contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario impredecible y muy peligroso. La guerra nunca es el camino. pic.twitter.com/tdgZi1WqMJ — Ione Belarra (@ionebelarra) March 2, 2022

Hoy he hecho uno de los discursos más difíciles que me han tocado en el Congreso. La apuesta por la paz no es buenismo, es el camino adulto, el más difícil y el único que evita el sufrimiento de la gente. No a la guerra del amigo de la ultraderecha Putin. https://t.co/WUnkdAxfwq — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 2, 2022

Sánchez recula i sí que enviarà armes

Aquest dimecres, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha reculat i s’ha compromés davant el Congrés a enviar armes a aquest país en plena invasió russa i mentre els dos països ultimen una nova trobada per aturar el conflicte iniciat per Rússia, que ja ha deixat, com a mínim, 2.000 víctimes mortals entre els civils.