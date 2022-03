Aragonès, sobre l’enviament d’armes: “Ucraïna té dret a defensar-se”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest matí que Ucraïna “té dret a defensar-se” i ha demanat al govern espanyol que l’enviament d’armes que prepara tingui “traçabilitat” per garantir que no s’acabaran utilitzant en “conflictes futurs, com s’ha produït en altres llocs”. Pedro Sánchez han anunciat a primera hora al Congrés dels Diputats que Espanya finalment subministrarà “material militar ofensiu” a Ucraïna després que s’ha posat en dubte la implicació del govern en la crisi.

Aragonès ha afirmat que la Generalitat confiava en una solució “purament diplomàtica” a la guerra, però que “l’agressió militar” russa no deixa alternativa i considera “rellevant” que es pugui augmentar la capacitat militar ucraïnesa. No obstant això, el president del Govern ha assegurat que les sancions econòmiques són la millor manera de canviar la “posició del Kremlin” i l’equilibri de forces que ara mateix hi ha sobre el terreny. “Ens juguem la recomposició del mapa d’Europa i Catalunya ha de tenir la seva veu”, ha dit.

Militars russos entren a Ucraïna des de la península de Crimea / Europa Press

Espanya canvia de parer

El president del govern espanyol ha autoritzat l’enviament d’armes a Ucraïna en un acord al marge del paquet de 500 milions que ha promès la Unió Europea. Espanya ha estat un dels últims països europeus a confirmar que subministrarà armes i Pedro Sánchez ha justificat el canvi de criteri perquè alguns grups havien “posat en qüestió el compromís” del seu executiu. Sánchez ha avançat que el govern inclourà Rússia a la llista negra de paradisos fiscals per ofegar una mica més la seva economia, que ja comença a notar els efectes de les restriccions imposades per Occident i els seus aliats.

La decisió ha obert un nou front amb Podemos, ja que alguns membres de la formació lila han denunciat que l’enviament d’armes a Ucraïna només agreujarà la crisi. Sánchez ha recordat que la resposta de la Unió Europea està sent “coordinada” i que no poden abandonar el poble ucraïnès. “Hem d’estar units i ser contundents en la resposta”, ha dit.