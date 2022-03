Topada al govern espanyol per la decisió d’enviar armes a Ucraïna

Es manté el xoc entre els socis del govern espanyol per l’enviament d’armes a Ucraïna. Aquest dimecres, la vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Podemos, Yolanda Díaz, ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez té “tot el suport” per enviar armes a Ucraïna, però veus autoritzades de la seva formació han fet constar la seva discrepància. Aquest dimecres Sánchez ha reculat i s’ha compromés davant el Congrés a enviar armes a aquest país en plena invasió russa, el que ha celebrat el Govern de Pere Aragonès.

En declaracions als passadissos de la cambra baixa, Díaz ha subratllat que l’anunci de Sánchez és “una decisió molt seriosa” perquè en aquests moments “milions de vides estan en perill”. Per això, Díaz ha assegurat que “el president compta amb el suport” de la seva formació i ha assegurat que a la seva formació estaven “tots informats” de la decisió del president espanyol.

“Contribuir pot portar-nos a un escenari molt perillós”

Pel contrari, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha criticat la decisió d’enviar armes a Ucraïna per “apostar per les vies diplomàtiques”. Aquesta aposta, assegura, ha de ser “real” i traduir-se en “fets concrets”. “Contribuir a l’escalada bèl·lica pot portar-nos a un escenari imprevisible i molt perillós”, ha defensat als passadissos del Congrés després de l’anunci de Sánchez sobre la decisió final d’enviar armament a Ucraïna.

El portaveu de la formació lila al Congrés, Pablo Echenique, també ha criticat la decisió després de la compareixença de Sánchez d’aquest dimecres al Congrés per explicar el posicionament del govern espanyol en el conflicte. “Avui he fet un dels discursos més difícils que m’han tocat fer al Congrés. L’aposta per la pau no és ‘bonisme’, és el camí adult, el més difícil i l’únic que evita el patiment de la gent”, ha assegurat en una piulada després del ple del Congrés. “No a la guerra de l’amic de la ultradreta, Putin”, ha reblat.