El Govern accelera la tramitació dels pressupostos amb un consell extraordinari

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat un Consell Executiu extraordinari per aquest dijous que presidirà Pere Aragonès per iniciat la tramitació dels pressupostos de la Generalitat del 2023. Ho ha fet després que el Govern i el PSC hagin arribat a un acord després de tres mesos de negociacions amb la B-40 com a desllorigador de les negociacions. Alhora, la consellera ha convidat a Junts a sumar-se a l’acord, ja que “incorpora l’immensa majoria de temes” acordats amb Junts i els xifra en una cinquantena.

Vilagrà treu pit de l’acord

La consellera de la Presidència ha tret pit de l’acord del pressupost, ja que considera que reforçarà l’escut social de Catalunya. Ha numerat algunes mesures com l’increment del 8% de l’IRSC, 1.284 milions d’euros addicionals per al pressupost de Salut o l’increment del 27% per al pressupost de la conselleria de Feminismes. També ha esmentat la transició verda, amb 180 milions d’euros per “accelerar la transformació” i reduir la factura. De fet, destinaran 25 milions d’Euros a l’Energètica Pública per destinar panells solars als edificis de la Generalitat.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al ple del Parlament, el 20 d'octubre del 2022

D’altra banda, ha remarcat l’execució del Pacte nacional per la indústria o un reforçament del sistema educació per augmentar la ràtio o l’I2. També hi ha el desplegament de la llei de la Ciència i la “millora del transport públic”, així com el pressupost destinat a habitatge.

Illa adverteix que “no és un acord de legislatura”

Amb això, el líder del PSC, Salvador Illa, ha advertit aquest dimecres que no serà un soci permanent del Govern de Pere Aragonès tot i el pacte pels pressupostos. “No és un acord de legislatura”, ha remarcat en una roda de premsa des del Parlament, on també ha insistit que seguirà treballant en la construcció d’una alternativa a l’executiu. També ha explicat que li preocupa molt poc que Aragonès pugui esgotar o no la legislatura i que el que li preocupa és que governi: “Hem donat un instrument perquè ho faci”. El primer secretari dels socialistes ha subratllat “l’exercici de responsabilitat” del seu grup i ha celebrat que amb l’entesa, Catalunya passa “de la inèrcia a l’acció”.

Pel que fa a Junts, el partit de Turull va oferir a ERC “estabilitat institucional” poc abans que el Govern i el PSC anunciessin el seu pacte per aprovar els pressupostos del 2023. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va enviar una carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, dimarts al vespre amb aquesta proposta que posava com a condició les mateixes exigències que ja van plantejar abans de sortir del govern: unitat estratègica de l’independentisme, front comú a Madrid i replantejar la taula de diàleg. Així, Turull va demanar a Aragonès reconsiderar “el camí emprès” i centrar els esforços dedicats a “convèncer el PSC a refer la unitat d’acció de l’independentisme”.