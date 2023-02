Les claus de l’acord de pressupostos

El Govern i el PSC han tancat l’acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2023 després de mesos de negociacions i retrets. Els equips negociadors han intensificat els contactes aquesta setmana després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acceptés aprovar la moció del PSC que reclamava la construcció de la B-40, un dels grans esculls de les converses.

Pel que fa als macroprojectes que el PSC va posar com a condició “irrenunciable” per aprovar els pressupostos, el Govern i els socialistes han arribat a diversos compromisos.

Durant el primer semestre de l’any es produirà l’aprovació definitiva del Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) del Hard Rock per desencallar el projecte i que es pugui posar en marxa.

per desencallar el projecte i que es pugui posar en marxa. Signar un conveni al Ministeri de Transports que garanteixi el finançament i la redacció del projecte de la B-40 que unirà Terrassa, Sabadell i Castellar.

que unirà Terrassa, Sabadell i Castellar. Crear una comissió tècnica amb el govern espanyol per “acordar el nou model aeroportuari” de Catalunya perquè l’Aeroport del Prat “guanyi capacitat” i que inclogui la connexió ferroviària amb alta velocitat dels aeroports de Girona i Reus amb el de Barcelona.

Pere Aragonès i Salvador Illa al Parlament / ACN

El Govern i el PSC han desencallat diverses qüestions relacionades amb el futur de Rodalies. El document parla d’acordar amb el govern espanyol el “model de traspàs de recursos econòmics” per gestionar Rodalies. També inclou la “cessió de la titularitat de les infraestructures” ferroviàries que només discorren per Catalunya i la cerca d’un acord amb Renfe per adquirir i millorar els trens “mentre la Generalitat no disposi d’un operador propi” per prestar el servei.

Pel que fa a les partides estrictament financers de l’acord, hi ha novetats en tots els àmbits. El pacte contempla la creació d’un grup de treball per fer un seguiment del grau de compliment del pacte.

Salut

Increment de 1.284 milions per al Departament de Salut que es destinaran a millorar les condicions laborals i econòmiques dels sanitaris i ajudar a reduir les llistes d’espera.

Augmentar el pes de l’atenció primària fins al 24% del pressupost de Salut.

Es destinaran 30 milions addicionals a salut mental i 50 milions a disminuir les llistes d’esperar quirúrgiques, diagnòstiques i de consultes externes.

Educació i Drets Socials

Reduir un 50% el temps d’espera per a les valoracions del grau de dependència i discapacitat i de les llistes d’espera d’accés als serveis socials.

Incrementar en 52,3 milions d’euros el finançament de les llars d’infants per impulsar la gratuïtat de l’I2 a tot Catalunya.

Augmentar el pressupost per als concerts educatius en 39 milions i destinar 58 milions al Pacte contra la Segregació Escolar.

Transport públic

Licitar les obres del Tram del Camp de Tarragona amb una dotació de 120 milions.

Cultura

Destinar 1,5% dels pressupost a la cultura

Indústria i coneixement