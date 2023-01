La creació d’una taula de treball, clau en el conflicte dels metges

Un acord ‘in extremis’ entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut ha aconseguit evitar tres jornades més de vaga de les bates blanques, que exigien millores en les condicions laborals, retributives i en l’accessibilitat al sistema públic de salut. El pacte l’han presentat aquest dimarts a dos quarts de deu els màxims representants de les dues parts, el conseller de Salut, Manel Balcells, i el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, que han confirmat que s’han superat els dos principals esculls, una millora retributiva i mesures per pal·liar la sobrecàrrega laboral per la falta de professionals, gràcies a la creació d’una taula de treball permanent.

Lleonart creu que les mesures de Salut generen “prou confiança” con per desconvocar les vagues i que s’han assolit acords importants en el punt més important de reivindicacions, ser un col·laborador imprescindible per a la millora de la sanitat catalana. “El conseller ha considerat que el sistema sanitari necessita un espai de col·laboració i s’ha creat una taula permanent de diàleg amb els facultatius per tractar temes d’organització i sobrecàrrega”, ha explicat Lleonart com a punt més important per a l’acord. Aquesta taula es reunirà de forma quinzenal. Segons Lleonart aquesta decisió és “molt positiva” perquè la taula serà “molt útil” per a professionals i població que rep l’assistència dels metges. “La negociació ha estat exprés i un nivell de concreció més alt no era factible, però s’acabarà de lligar a les pròximes reunions per aplicar-ho de la forma més ràpida possible”, ha afegit.

Els punts claus que es concretaran aviat

A banda, s’han pres mesures per millorar l’accessibilitat i pal·liar la sobrecàrrega assistencial. Algunes d’aquestes mesures “urgents” són millora del temps i condicions, optimització de les agendes dels professionals, fer estudis de càrregues de treball i desburocratitzar les consultes. També s’ha pactat més temps per recerca i innovació i habilitar els recursos necessaris per millorar les llistes d’espera i substitucions sense sobrecarregar els facultatius. “Fem confiança en el compromís del departament i el conseller”, ha insistit Lleonart, tot i que ha dit que estaran “amatents” al compliment dels compromisos.

Reunió entre Metges de Catalunya i Salut / ACN

L’acord ha arribat després de sis reunions maratonianes, dues jornades de vaga massives i amb la perspectiva de tres dies més d’aturades. De fet, la reunió final, la d’aquest dimarts, ha començat a les 9 del matí i s’ha allargat fins a quarts de nou, fins que s’ha aconseguit arribar a una entesa satisfactòria per ambdues parts. La primera part de la reunió l’han protagonitzat els equips tècnics de la conselleria i el sindicat, mentre el conseller participava al Consell Executiu del Govern. Després d’un recés, a les 18 hores els responsables sindicals i l’equip negociador del departament, encapçalat per Balcells, han reprès les converses. Gràcies a aquest acord la conselleria de Salut ha aconseguit aturar tres jornades més de vaga previstes per a la resta de la jornada.