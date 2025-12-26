El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obviat l’eix nacional en el tradicional missatge amb motiu de les festes de Nadal i Sant Esteve, i ha seguit la línia del balanç que va fer dimarts en la compareixença davant els mitjans després de la darrera reunió del Consell Executiu de l’any. El cap de l’executiu no ha fet cap referència en clau nacional, ni sobre el finançament, ni sobre competències, ni sobre llengua, ni sobre la possibilitat que Catalunya disposi de nous pressupostos l’any 2026, i s’ha limitat a augurar que l’any vinent “serà encara millor” que aquest 2025. En canvi, ha advertit que “estan en joc valors que conformen els fonaments” de la societat catalana. “Europa som nosaltres. Europa, també Espanya i Catalunya, serà el que nosaltres vulguem que sigui. Perquè Europa, com Espanya i Catalunya, comença a cada barri, a cada poble”, ha sentenciat en un discurs en el qual ha remarcat que “sense humanitat ni solidaritat no es pot construir cap país ni cap societat”.
Illa ha dit que Europa viu un “moment crucial” perquè el que està en joc a Europa, segons ell, “va més enllà d’una qüestió merament política”, i ha advertit que està en joc el “model de vida, de convivència democràtica i de prosperitat compartida”. Amb tot, Illa ha defensat que la resposta a les necessitats i reptes del país “no és fer culpables a les persones que menys tenen o als qui són diferents” i s’ha mostrat partidari de fer una Catalunya “millor per a tothom amb política útil i amb polítiques públiques responsables amb solucions al servei de les persones”, de totes”. “Europa necessita la millor versió de Catalunya. I Catalunya necessita la millor versió de tots i cadascun de nosaltres. Al llarg de la història, Catalunya ha demostrat que els reptes s’afronten amb acció col·lectiva i amb confiança com a elements imprescindibles”, ha reblat.
El president de la Generalitat ha manifestat que l’empatia, la solidaritat i la responsabilitat són tres valors “definitoris de la manera de ser i de fer” dels catalans, i ha afegit que “ho hem demostrat durant tot l’any”. “El país, unit, amb sentiments predominants d’empatia, solidaritat i responsabilitat col·lectives, ha demostrat capacitat per afrontar emergències climàtiques com els incendis a la Noguera, la Segarra o l’Urgell, així com les inundacions a les Terres de l’Ebre, o els recents brots de dermatosis nodular i de pesta porcina”, ha exposat, i ha assenyalat que l’ha omplert d’orgull “com tothom s’ha posat al lloc de l’altre per ajudar, per unir esforços”. “En definitiva, de l’esforç que representa tirar endavant una casa, una família”, ha reblat.
Invertir recursos públics en el “bé comú”
Salvador Illa ha tingut un record pels bombers morts en acte de servei en els incendis de Santa Susanna i a Paüls i pels veïns d’Agramunt que van morir el passat estiu en els incendis, ha reivindicat la vàlua dels treballadors públics, i ha reivindicat els valors humans. “Què ens queda si no actuem amb humanitat?”, s’ha preguntat, i ha dit que humanitat “significa acollir i integrar a les persones que ho necessiten, significa defensar el nostre estat del benestar per garantir una educació i una sanitat públiques per a tothom, significa garantir l’habitatge com un dret, significa oferir ajuts socials a qui més ho necessita i també significa garantir la dignitat, la seguretat i la convivència a tots els nostres barris“. “Sense aquesta humanitat, sense aquesta solidaritat no es pot construir cap país ni cap societat”, ha sentenciat.
Finalment, ha deixat clar que cal invertir els recursos públics en “l’interès general i en el bé comú, en les persones”, però ha afegit que Catalunya també necessita “l’empenta empresarial, el talent creatiu i científic, l’esperit emprenedor i la capacitat de treball que ens caracteritza” i reforçar la “moral del país. Després de citat El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, el president de la Generalitat ha fet una crida a fer el “possible” perquè Catalunya sigui “un país i una societat de bona voluntat”. “Situar-nos al costat de la veritat. Al costat de l’humanisme. Al costat de la fraternitat i de l’esperit de cooperació. Al costat de l’esperança. Perquè l’esperança és la força que ens empeny a millorar les coses”, ha conclòs.