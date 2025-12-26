‘El Cant de la Senyera’ ha tancat com és habitual el concert tradicional de Sant Esteve que es fa al Palau de la Música, un moment emotiu que ha omplert el teatre d’estelades i ha arrencat crits d’independència. Una imatge reivindicativa que s’ha convertit en un clàssic de la nit de Sant Esteve i que s’ha repetit, també, després de l’ascens del PSC i Salvador Illa a la presidència de la Generalitat de Catalunya. El concert, a càrrec de la família sencera de l’Orfeó Català i del Cor de Cambra del Palau, ha reunit centenars de persones a la platea del teatre barceloní.
Aquest any, acompanyant desenes d’estelades també s’ha pogut veure diferents banderes de Palestina. Al final del concert, crits explícits a favor de la “llibertat” de Catalunya s’han unit al cant unànime d’independència. El concert de Sant Esteve, el degà dels concerts, més antic fins i tot que el concert d’inici d’any de Viena, s’ha retransmès per TV3 i ha donat pas al discurs de Nadal de Salvador Illa, que estava enregistrat i s’ha emès a les 21 hores. Alguns espectadors han criticat a la xarxa social X que el discurs hagi tallat els crits i la reivindicació final del públic.
Un any més, el Cant de la Senyera al Palau de la Música al concert de Sant Esteve!!!— David Torrents (@torrents_d) December 26, 2025
Pell de Gallina!!!
Visca Catalunya Lliure!!!! pic.twitter.com/XYdZsk4gJ8
TÑ3 tallant el final del cant de la senyera, just en el moment que començaven els crits d’independència, per posar el missatge ‘institucional’ de l’enterramorts, @salvadorilla.— @catalunyafinsamorir (@CATfinsamorir) December 26, 2025
Feu pena i molta vergonya @som3cat.
Cada dia feu més fàstic. pic.twitter.com/NQ3BBhzPH4
Un ritual a Sant Esteve
El concert de Sant Esteve ha tingut moments emotius peces de Mompou, Ollé i Sabaté, Baldrís, Hagenberg o Prat Vives, entre d’altres, i ha demostrat una altra vegada per què fa dècades que s’ha consolidat com un ritual a seguir després dels canelons. Amb 350 cantaires, el d’aquest any ha estat el primer de Xavier Puig com a director de l’Orfeó Català. Puig ha instaurat com a principal novetat un fil argumental per a la segona tongada del concert. El mateix Puig ha estat el director musical d’aquesta celebració coral i Adrià Aubert, el director escènic.
El concert també ha tingut els pianistes Jordi Armengol, Pau Casan, Maria Mauri, Gerard Morató i Paul Perera, i altres músics importants com Andreu Brunat (flautes de bec), Marc Cabero (percussió), Eduard Iniesta (guitarra), Oriol Prat (violoncel) i Joan Seguí (orgue). També ha comptat amb la participació de l’actriu Lloll Bertran i de la presentadora de TV3 Helena García Melero.