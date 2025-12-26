‘El Cant de la Senyera’ ha cerrado como es habitual el concierto tradicional de Sant Esteve que se celebra en el Palau de la Música, un momento emotivo que ha llenado el teatro de esteladas y ha arrancado gritos de independencia. Una imagen reivindicativa que se ha convertido en un clásico de la noche de Sant Esteve y que se ha repetido, también, tras el ascenso del PSC y Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat de Catalunya. El concierto, a cargo de la familia entera del Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau, ha reunido a cientos de personas en la platea del teatro barcelonés.

Este año, acompañando a decenas de esteladas también se han podido ver diferentes banderas de Palestina. Al final del concierto, gritos explícitos a favor de la “libertad” de Cataluña se unieron al canto unánime de independencia. El concierto de Sant Esteve, el decano de los conciertos, más antiguo incluso que el concierto de Año Nuevo de Viena, se ha retransmitido por TV3 y ha dado paso al discurso de Navidad de Salvador Illa, que estaba grabado y se ha emitido a las 21 horas. Algunos espectadores han criticado en la red social X que el discurso haya cortado los gritos y la reivindicación final del público.

Un ritual en Sant Esteve

El concierto de Sant Esteve ha tenido momentos emotivos con piezas de Mompou, Ollé y Sabaté, Baldrís, Hagenberg o Prat Vives, entre otros, y ha demostrado una vez más por qué hace décadas que se ha consolidado como un ritual a seguir después de los canelones. Con 350 cantantes, el de este año ha sido el primero de Xavier Puig como director del Orfeó Català. Puig ha instaurado como principal novedad un hilo argumental para la segunda parte del concierto. El mismo Puig ha sido el director musical de esta celebración coral y Adrià Aubert, el director escénico.

El concierto también ha contado con los pianistas Jordi Armengol, Pau Casan, Maria Mauri, Gerard Morató y Paul Perera, y otros músicos importantes como Andreu Brunat (flautas de pico), Marc Cabero (percusión), Eduard Iniesta (guitarra), Oriol Prat (violonchelo) y Joan Seguí (órgano). También ha contado con la participación de la actriz Lloll Bertran y de la presentadora de TV3 Helena García Melero.