La Generalitat tindrà tres presidents diferents en una setmana

la Generalitat de Catalunya tindrà tres presidents en una setmana pel fet que Pere Aragonès estarà fora de Catalunya durant aquests pròxims set dies. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, assumeix des d’avui i fins al 13 d’agost les funcions de president de la Generalitat en absència de Pere Aragonès, que farà vacances i estarà fora de Catalunya fins al 14 d’agost. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assumirà les competències de president el darrer dia.

Pere Aragonès ha signat el decret publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) on s’informa de les persones -Joan Ignasi Elena i Laura Vilagrà- que exerciran “la suplència” mentre el president de la Generalitat “romangui fora de Catalunya”. De fet, Elena també assumeix des d’avui i fins al 13 d’agost les funcions de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, pel mateix motiu que Aragonès.

El conseller d’Interior assumeix les funcions de president i de la consellera de la Presidència després d’haver fet front al primer gran incendi d’aquest estiu, que ha cremat prop de 600 hectàrees a Portbou (185) i Colera (387). El foc es va iniciar divendres a la tarda, es va donar per estabilitzat dissabte a la nit i s’ha donat per controlat aquest mateix dilluns.

Altres cessions de carteres

El DOGC també publica el decret pel qual la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, cedeix la gestió de la seva cartera a la consellera de Territori, Ester Capella, fins al dia 15 d’agost de 2023, “mentre romangui fora de Catalunya”. De fet, Ubasart ha estat el centre de les crítiques per un fil de Twitter que va publicar el passat divendres 4 d’agost on anunciava que “tanquem per vacances” i aprofitava per fer “un breu i provisional balanç” dels vuit mesos que porta al capdavant del Departament.

Tanquem per vacances!



Ja fa més de vuit mesos que vaig assumir el Departament de Justícia, Drets i Memòria. Agraïda al president @perearagones per l'oportunitat. Molt orgullosa de l'equip, conjuntament hem pedalat força. A grans pinzellades, un breu i provisional balanç (1/6) pic.twitter.com/oBfylzYrkr — gemma ubasart (@gemmaubasart) August 4, 2023

Capella, a més, s’encarregarà de la cartera d’Igualtat i Feminismes en absència de Tània Verge, que estarà fora de Catalunya fins al 15 d’agost. D’altra banda, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que s’ha d’absentar fins al 20 d’agost, ha encomanat a la consellera d’Educació, Anna Simó, que s’encarregui del seu despatx. Simó també desenvoluparà les tasques de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, fins al 13 d’agost.