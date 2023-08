Anabel Pantoja té nova parella. La influencer, coneguda per ser la neboda més mediàtica i televisiva d’Isabel Pantoja, ha presentat públicament a qui s’ha convertit en el seu primer xicot després del divorci. Hi havia rumors que deien que havia iniciat una relació amb el fisioterapeuta de la seva tieta i ella mateixa ho acaba de confirmar. Es diu David Rodríguez i, fins ara, havien volgut mantenir el seu amor incipient en secret.

I què ha canviat? Que hagi arribat el seu aniversari, ja que Anabel ha volgut dedicar-li unes paraules maques a través del seu perfil d’Instagram: “No puc agrair-te tot el que fas per mi. Gaudeix d’aquest dia, com de tots els de la teva vida, amb aquestes ganes de viure i complir tots els teus desitjos. Ja saps què significa això i aquest lloc”, deia tot compartint una fotografia d’una pila de pedres amb el mar de fons. Aquesta imatge ens sona, ja que va ser la mateixa que va compartir ell el dia de l’aniversari d’Anabel per tal de felicitar-la públicament. El significat només el saben ells.

Anabel Pantoja dedica un missatge maco al nòvio | Instagram

Com van conèixer-se Anabel Pantoja i el seu nou xicot?

Diverses revistes publiquen que la parella s’hauria conegut durant la gira d’Isabel Pantoja per Amèrica, quan Anabel i David van acompanyar-la. Després d’aquests dies junts, l’espurna hauria sorgit entre ells i ara ja no se separen. De fet, ella li ha organitzat una festa sorpresa amb alguns dels seus amics i va ser ella l’encarregada d’apropar-li el pastís d’aniversari per tal que bufés les espelmes. El noi és de Còrdova i té 26 anys, 11 anys menys que ella.

Així és el nou nòvio d’Anabel Pantoja | Instagram

Aquest és el seu primer estiu com a parella i sembla que s’ho volen prendre amb calma. Ell té el seu perfil d’Instagram privat, de fet, per evitar que la gent que ell no coneix pugui veure les seves fotos. En la instantània que ha compartit la seva xicota, però, es pot observar que és un noi atlètic i esportista, més alt que ella, amb barba i amb els cabells rossets. El temps dirà si aquesta es converteix en una relació formal i si Anabel comença a parlar d’ell públicament.