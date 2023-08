PortAventura World va acumular el 2022 més de 5,1 milions de visitants, per davant d’altres espais culturals i importants monuments de Catalunya i de la resta del país, segons un rànquing publicat per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada que presenta el Top10 de punts d’interès turístic per nombre de visites.

El parc temàtic situat a la Costa Daurada va ser capaç d’atreure més de 5,1 milions de visitants, una xifra que consolida la seva posició com un dels punts turístics més destacats, superant fins i tot als icònics monuments modernistes d’Antoni Gaudí, que són símbols emblemàtics de Barcelona.

Durant el mateix any, el Park Güell, conegut pel seu original disseny i elements arquitectònics únics, va atreure 4,2 milions de visitants, mentre que la majestuosa Sagrada Família, l’obra mestra inacabada de Gaudí i un dels destins més visitats d’Espanya, va aconseguir la xifra de 3,8 milions de visitants.

Catalunya, que ja va ser la principal comunitat autònoma de destí principal en 2022, amb el 20,7% del total dels turistes internacionals que van arribar a Espanya, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, copa el podi de les atraccions turístiques més visitades d’Espanya.

A Madrid, completen el Top5 el Museu Reina Sofia i el Museu del Prado amb 3 i 2,4 milions, respectivament. Continua el llistat l’Alhambra de Granada, declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco, un dels conjunts monumentals més destacats del món i que va rebre la visita de 2,3 milions de turistes en 2022.

Per part seva, l’Oceanogràfic de València va rebre 1,6 milions de turistes l’any passat. Tanquen la llista llocs històrics del patrimoni monumental i cultural de Sevilla, el Real Alcázar (1,7 milions) i la Catedral de Sevilla (1,6 milions), i el Museu Guggenheim de Bilbao (1,3 milions).