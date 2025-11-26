La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha declinat el 86,51% de les invitacions que ha rebut per assistir a actes celebrats en divendres, dissabte o diumenge entre la seva presa de possessió del càrrec, l’agost del 2024, i el 31 de maig de 2025. Concretament, Martínez Bravo, que el passat mes de març va admetre en una entrevista que vivia a cavall entre Madrid i Barcelona, ha excusat o delegat la seva assistència a 109 actes d’un total de 126. El departament ha donat aquestes dades, a les quals ha tingut accés El Món, després de dues sol·licituds d’accés a la informació pública (SAIP) que ha fet un ciutadà anònim per conèixer els actes de la consellera entre l’agost i el desembre del 2024 i entre el gener i el maig del 2025. La conselleria, en un primer moment, no va facilitar la informació requerida pel ciutadà en cap de les dues peticions, però la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) i Transparència va obligar el departament a facilitar la informació.
Fonts del departament han al·legat, a preguntes d’El Món, que les invitacions d’agenda institucional es valoren en funció de criteris institucionals i tècnics i es decideix assistir-hi o no depenent de “l’interès institucional, la seva utilitat i l’agenda global del departament i de la Generalitat”, i remarquen que algunes de les invitacions declinades, com, per exemple, la de la Copa Louis Vuitton, no tenen a veure amb el Departament. Així mateix, remarquen que la consellera té “una agenda pública molt intensa” malgrat que només accepta un 44% de les peticions que arriben de dilluns a divendres. “Moltes d’aquestes peticions són genèriques i no específiques de l’àmbit del Departament de Drets Socials i Inclusió”, al·leguen les mateixes fonts que, d’altra banda, admeten que “la taxa d’acceptació, naturalment, baixa els caps de setmana amb motiu d’una lògica de conciliació familiar”, perquè Mònica Martínez Bravo té la família a Madrid. “Compatibilitza la seva intensa vida professional amb la conciliació familiar, i això no afecta en cap cas les seves responsabilitats institucionals ni les funcions de representativitat del departament, conclouen.
La presència de la consellera en actes els caps de setmana des del seu nomenament
Així, segons la informació facilitada per Drets Socials, Mònica Martínez Bravo va delegar o excusar 66 invitacions dels 75 actes als quals va ser convidada els divendres, dissabtes i diumenges entre el 30 d’agost i el 31 de desembre del 2024. És a dir, no va assistir a 88% dels actes proposats durant aquest període. La consellera només va confirmar l’assistència a 9 dels 75 actes, mentre que en 22 va delegar l’assistència a altres persones del departament i en 40 va excusar la seva assistència. Entre els nou actes als quals va assistir durant el primer període d’informació sol·licitada, hi ha la I Trobada del Govern a Poblet, les I Jornades Directives de la Generalitat i tres visites institucionals a ajuntaments: Lleida, Santa Coloma i Ripollet. També va participar en La Marató de TV3 i en l’acte de col·locació de la primera pedra de les obres de construcció d’una residència per a la gent gran. Per contra, va delegar l’assistència a actes de l’ONCE Catalunya, del Consell Comarcal Tarragonès, de la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya o de la Fundació Dr. Fàbregues, entre altres. Finalment, va excusar l’assistència a esdeveniments organitzats pel Ministeri Joventut i Infància, per diversos Departaments de la Generalitat, per l’Ajuntament de Barcelona, per BCN Salut Mental, pel Fòrum Salut Mental i Addiccions i per diverses fundacions i associacions.
A més, la titular de Drets Socials, segons admet la mateixa conselleria, va delegar o excusar 43 invitacions dels 51 actes als quals va ser convidada els divendres, dissabtes i diumenges entre el gener i el maig del 2025. És a dir, no va assistir al 84,31% dels actes de cap de setmana. La consellera va assistir només a vuit actes, entre els quals hi ha la conferència Catalunya Lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida, del president de la Generalitat, Salvador Illa, o la II Trobada del Govern, que es va celebrar a l’abril a la Vall de Núria. En canvi, va delegar l’assistència a la commemoració dels 50 anys de la Fundació Finestrelles, a l’obertura de la 40a Assemblea de les Associacions Veïnals de Catalunya, al 150è aniversari de la Fundació Casa d’Empara o a la inauguració d’una nova residència a Tarragona, entre altres. Així mateix, va excusar la seva participació en l’acte inaugural del curs acadèmic 2025 del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, a la III Jornada Celebra la Vida després del Càncer, a l’acte del Dia Internacional de les Dones, al 50è Aniversari de l’Associació ALBA i a l’acte de benvinguda de la 53a Assemblea General de la FAVB, entre altres.
El departament va al·legar que necessitava “200 hores de dedicació” per reunir la informació requerida sobre l’agenda de la consellera
El ciutadà que va fer el requeriment d’informació va haver de recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que li va acabar donat la raó. En la resolució, a la qual ha tingut accés aquest diari, el departament va al·legar que era complicat facilitar la informació perquè les invitacions arriben per canals “molt diversos i heterogenis” com, per exemple, correu electrònic, correu postal o whatsapp, entre altres, i va estimar que recopilar tota la informació requerida suposaria “gairebé 200 hores de dedicació efectiva, la qual cosa equival a diverses setmanes de treball”. Així mateix, va remarcar que l’oficina de la secretaria de la consellera “només està integrada per tres persones, que ja han d’assumir la gestió diària i les tasques administratives de suport a la titular del departament”. “A més del volum i de la limitació de recursos humans, es tracta d’una tasca que requereix elaboració, interpretació i contrast de la informació. No és, per tant, una activitat que pugui ser automatitzada amb mitjans informàtics ordinaris”, justificava el departament.
Tot i això, la GAIP va donar la raó a la persona que reclamava les dades perquè el departament havia admès que ja tenia “detectades les 425 invitacions” de tot el període sol·licitat. “Si aquesta informació ja ha estat relacionada i computada, verificar si la invitació és per a un acte que s’ha de celebrar en divendres, dissabte o diumenge i qui hi ha assistit, no és quelcom que requereixi cap mena de personal tècnic especialitzat, ni revesteixi cap mena de dificultat”, va concloure la comissió, que també va deixar constància que la informació demanada “no comporta l’assumpció d’una càrrega de treball inassumible, ni una tasca d’anàlisi o interpretació complexa o desproporcionada”. D’altra banda, la GAIP va remarcar que la informació reclamada ja “hauria d’estar correctament endreçada i emmagatzemada seguint els protocols aplicables”.
Evasives a Junts i petició d’empara a la Mesa
Junts va formular una pregunta per escrit el passat 14 d’abril per conèixer “de primera mà” l’agenda de la consellera de Drets Socials i Inclusió els divendres, els dissabtes i els diumenges des de l’1 de setembre de 2024. En la pregunta, l’ara presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, va demanar “concretar cadascuna de les reunions públiques, visites o actes que hagi efectuat, indicant el dia, el lloc, o si ha estat en format virtual”, però la resposta de la consellera publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) al juliol va ser breu: “La meva agenda, com la de la resta de consellers i conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya, és pública i consultable”, i va afegir un enllaç.
Això va provocar que Junts demanés empara a la Mesa del Parlament, que va forçar Martínez Bravo a respondre de nou a la pregunta formulada pel principal grup de l’oposició. En la segona resposta, publicada el 18 de setembre al BOPC, la consellera va defensar que la primera resposta que va donar “compleix” amb el que estableix el reglament del Parlament i, a més, segons ella, “manté la coherència en relació amb la pregunta formulada”. En aquest sentit, detallava: “L’enllaç facilitat duu directament a la meva agenda institucional, que és pública, com la de la resta de consellers i conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya”. “En la informació continguda en aquest enllaç directe es concreten totes les reunions públiques, visites o actes que he efectuat, indicant-ne específicament el dia i el lloc, tal com se sol·licitava”, afegia, sense donar més dades.