L’Estat exhumarà Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros

El govern espanyol exhumarà Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros -antic Valle de los Caídos-, tal com ha avançat aquest dijous la Ser i han confirmat fonts de la Moncloa. Les restes del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, seran exhumades dilluns que ve i la família les inhumarà a un altre cementiri catòlic en la intimitat. Segons la Ser, podrien haver triat el cementiri de San Isidro de Madrid. Fa uns mesos, la família de Primo de Rivera ja havia demanat a l’abat del Valle i a la Direcció General de la Conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid que duguessin a terme l’exhumació en compliment de la llei de memòria democràtica, que va entrar en vigor el passat novembre.

Complir la llei i evitar “humiliacions”

Per tal de complir la llei de memòria democràtica, aprovada definitivament al Senat a principis d’octubre del 2022 i la qual considera responsabilitat d’Estat les exhumacions de l’antic Valle de los Caídos; els descendents de José Antonio Primo de Rivera, fill del dictador Miguel Primo de Rivera, ja es van anticipar a les conseqüències de la nova norma i van comunicar al govern espanyol la seva voluntat d’exhumar les restes mortals d’aquest emplaçament. La família del fundador de la Falange, que va ser afusellat pocs mesos després de l’inici de la Guerra Civil, el 20 de novembre de 1936, a l’edat de 33 anys; va sol·licitar iniciar els tràmits administratius i legals per al procés per tal d’evitar “una exhibició pública” i “humiliacions” per part del govern espanyol.

En aquell moment, l’executiu de Pedro Sánchez va agrair la família de Primo de Rivera la seva “predisposició” a complir la nova llei i retirar les seves restes de la Basílica Major del Valle, prop d’on antigament es trobaven també les del dictador Francisco Franco, que van ser exhumades el 2019.

La llei de memòria democràtica, entre altres coses, declara il·legal la dictadura de Franco i les sentències dels tribunals franquistes; i també inclou la resignificació del Valle de los Caídos, la retirada dels títols nobiliaris concedits pel dictador i considera les exhumacions una responsabilitat d’Estat. L’exhumació de les restes de Primo de Rivera, per tant, és en compliment de la norma, que marxa que no hi poden haver llocs d’exaltació de la dictadura.