Vox haurà de retirar la lona que llença a la paperera el col·lectiu LGTBI

El cartell de la vergonya, com l’han titllat moltes formacions polítiques en els últims dies, haurà de ser retirat per Vox en les pròximes hores. Així ho ha ordenat la Junta Electoral Central (JEC) aquest dimarts. La lona gegant que Vox va penjar a Madrid tira a la paperera la bandera LGTBI, l’independentisme, l’agenda 2030, el feminisme i el comunisme, entre altres, però l’ordre de retirada no ha arribat per això. La Junta Electoral Central considera que aquesta lona és propaganda electoral i, com que encara no s’ha entrat en campanya, és il·legal col·locar-la. Així ho estableix la Loreg, la llei electoral, i per tant haurà de ser retirada. Segons la llei col·locar propaganda electoral està prohibit des de la convocatòria de les eleccions fins a l’inici oficial de la campanya. En el cas dels pròxims comicis del 23 de juliol, la campanya arrencarà formalment el 7 de juliol.

La JEC no s’ha pronunciat sobre el contingut de la lona, que podria ser il·legal, i ha al·legat que no té competències per fer-ho. La mateixa Junta Electoral assegura que són els jutjats qui tenen competències per decidir sobre el contingut de la lona, però ordena la seva retirada per infringir la llei electoral.

El líder de Vox, Santiago Abascal

24 hores per retirar la lona

La lona que va col·locar el partit de Santiago Abascal al centre de Madrid té el lema ‘Decideix el que importa’ i l’element central és una paperera on una mà amb una polsera amb la bandera d’Espanya llença la bandera LGTBI, un logotip del moviment independentista, una estelada i una bandera comunista. Vox ho haurà de retirar en un termini de 24 hores després que la Junta Electoral hagi rebut un recurs del PSOE i els hagi donat la raó.