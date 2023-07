“Sánchez, mamón, truca al Puigdemont”: aconsegueix la samarreta de l’estiu

L’operació Trias per impedir que el candidat de Junts, guanyador de les eleccions, fos alcalde de Barcelona, va provocar la resposta espontània de l’afectat, que s’ha fet viral: “Que us bombin a tots!”. I, dit i fet, al cap de poc hi havia al mercat la samarreta d’urnesdelreferendum.cat. La primera samarreta política de l’estiu. I diem la primera perquè ara ja tenim aquí la segona, vinculada als resultats electorals del 23-J, que han deixat el PSOE en mans de Junts si vol intentar retenir la presidència del govern espanyol. La nova samarreta de l’estiu surt de la consigna corejada massivament pel públic d’un concert de festa major a Salt, al Gironès, l’endemà de les eleccions: “Sánchez, mamón, truca al Puigdemont!”.

Com a lectors d’El Món o d’una altra capçalera del Grup Món, podeu aconseguir una d’aquestes samarretes, que marcaran l’estiu igual que les negociacions que es puguin obrir, a un preu reduït. N’hi ha de diverses talles, totes amb un descompte del 15%, gràcies a cupó amb el codi MON15. Només us cal entrar-hi, seleccionar la samarreta o samarretes que voleu i anar a la cistella: allà heu de clicar ‘visualitza la cistella’ o ‘finalitza la compra’ i, en ambdós casos, en el següent pas trobareu el botó per posar el codi del vostre cupó, MON15. Per començar la compra a urnesdelreferendum.cat, cliqueu aquí.

“Sánchez, Mamón, truca al Puigdemont!”.



Que es converteixi en el crit unànime a tots els festivals de música d’aquest estiu pic.twitter.com/d78RhgiLLa — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) July 25, 2023

Un crit que es pot escampar pels concerts i festes d’estiu

La consigna sorgida tan sols un dia després del 23-J es pot estendre per les festes majors i concerts d’aquest estiu, perquè la negociació política que tot just comença ara s’allargarà durant setmanes. D’entrada, el nou Congrés no es constitueix fins al 17 d’agost. Fins aleshores, s’hauran de negociar primer els grups parlamentaris –Junts i ERC en principi no en poden tenir de propi perquè no són prou diputats i en tot cas haurien d’aconseguir-ne algun de prestat– i la composició de la Mesa, que ja donarà pistes de per on van les negociacions.