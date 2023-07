Els crítics d’ERC demanen pactar amb Junts les “línies vermelles” de la investidura

Nou comunicat del Col·lectiu Primer d’Octubre, el corrent crític d’ERC. Després que la mateixa nit electoral del passat diumenge signessin un document on reclamaven un congrés extraordinari de la formació davant la patacada electoral, ara fan una passa més enllà. El comunicat proposa a l’actual direcció pactar amb Junts per Catalunya les “línies vermelles de les negociacions per tal d’investir el president espanyol”. Una reclamació que també proposen compartir, si és el cas, amb les forces “autodeterministes del País Basc i Galícia”.

La idea base del sector crític consisteix a cercar “la unitat estratègica de l’independentisme polític i social i establir els punts d’acord que cal defensar”. A més, insisteixen en la idea del Congrés extraordinari per “redreçar l’estratègia del partit” i “posar els càrrecs de l’actual direcció a disposició de la confiança de tota la militància i renovar els representants al Congrés”. El corrent Primer d’Octubre pensa posar aquestes qüestions a debat en el consell nacional de la formació convocat per divendres d’aquesta setmana.

Comunicat del Col·lectiu Primer d’Octubre sobre la negociació a Madrid/QS

Una reflexió per la pèrdua de 700.000 votants

El col·lectiu, també conegut com els “ortodoxos d’ERC”, contextualitzen que “l’independentisme en el seu conjunt ha perdut més de 700.000 votants respecte a les anteriors eleccions espanyoles”. “A les passades eleccions municipals ERC va perdre la confiança de 300.000 votants i ara ens han deixat de votar 400.000 ciutadans”, retreuen. Unes dades que els porten a “afirmar que l’estratègia seguida per l’actual direcció d’ERC no ha estat avalada pels votants”. “Cal encetar una profunda reflexió dins el partit sobre l’estratègia seguida, com ja vam reclamar després de les anteriors eleccions”, recomana el document perquè “l’alternativa a no fer-ho comportaria haver d’afrontar un escenari catastròfic per al nostre partit que volem evitar”.

Ara bé, no tot és negre pels crítics, en entendre que “la part positiva és que la població considera ERC el partit de referència de l’independentisme”. “Som els més castigats per aquest electorat perquè ens hem allunyat, en el nostre discurs i en la nostra acció, de l’objectiu principal: assolir la independència”, critiquen. Per això reclamen un “retorn a aquest discurs” i que les “accions” de la formació “l’acompanyin”. Així demanen “aprofitar qualsevol oportunitat per fer pedagogia” de la independència però “no fer-ho sols” tot i que consideren que “tenen el mandat per liderar-la”. Així consideren que el “primer pas imprescindible és cercar la unitat estratègica de l’independentisme, polític i social, amb visió d’Estat”. “Això ens ha de servir per encetar les negociacions a Madrid des d’una posició de força”, conclouen.

No rebaixar l’autodeterminació

En aquesta situació, el Col·lectiu Primer d’Octubre exigeix “cercar la unitat estratègica de l’independentisme polític i social i establir els punts d’acord que cal defensar”. Un dels mecanismes per portar-ho a terme és “pactar amb Junts les línies vermelles de les negociacions per tal d’investir el president espanyol”. “Aquestes han d’incloure”, remarquen, “sense rebaixes el respecte al nostre legítim dret a l’autodeterminació i cal cercar, si fos possible, la complicitat dels altres partits autodeterministes de País Basc i Galícia”. “De no acceptar-se per la part espanyola, la responsabilitat de repetir eleccions serà exclusivament fruit de la seva manca de respecte a Catalunya”, raonen.