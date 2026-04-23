Lidl llança aquest divendres el pack de 6 llums solars que jubila els llums d’exterior per menys de 10 euros

Arriba el bon temps i amb ell aquell moment crític de cada any. Mirem la nostra terrassa o balcó i sentim que li falta alguna cosa per ser aquell refugi perfecte.
El problema sol ser el mateix de sempre: la foscor total en fer-se fosc o una factura de la llum que fa por de mirar. Molts renuncien a il·luminar l’exterior per no ficar-se en obres o instal·lacions de cables impossibles.
(Acceptem-ho, ningú vol trucar a un electricista per posar quatre bombetes a la barana).
Però Lidl acaba de donar un cop sobre la taula amb una solució que sembla treta d’una revista de disseny.
El bombasso de Lidl que jubila les llums d’exterior
La cadena alemanya llança aquest divendres 24 d’abril el seu producte estrella per al jardí: un pack de 6 llums solars. No són les típiques estaques que es claven a la gespa i que acaben torçades al segon dia.
Aquest disseny està pensat específicament per encaixar-se a la barana, aprofitant cada mil·límetre del teu balcó. El millor de tot és que el preu sembla un error de marcatge: només 9,99 euros pel conjunt complet.
Això significa que cada unitat surt a menys d’1,70 euros, un preu imbatible per la tecnologia que incorporen.
Tecnologia intel·ligent: llum a cost zero
Aquestes llums no necessiten piles externes ni connexió a la xarxa elèctrica del teu habitatge. Incorporen un panell solar d’alta eficiència que alimenta les seves bateries internes de 300 mAh durant el dia.
En arribar l’ocàs, el seu sensor crepuscular detecta la falta de claredat i les encén automàticament. (És una sensació increïble arribar a casa i trobar la teva terrassa il·luminada sense haver mogut ni un dit).
Ofereixen una autonomia real d’entre 6 i 8 hores, cobrint de sobra qualsevol sopar amb amics o moment de lectura. A més, compten amb protecció contra esquitxades, per la qual cosa la pluja no serà cap preocupació per a tu.
Dos dissenys per a dos estils de casa
Lidl sap que no tots busquem el mateix i ha llançat dues variants estètiques molt diferenciades. El model rectangular aposta pel minimalisme i una llum blanca càlida que genera una atmosfera de pau absoluta.
D’altra banda, el model rodó té un aire art déco que recorda les closques de mar més sofisticades. Aquest segon model inclou una funció que t’encantarà: el canvi de color automàtic.
Pots banyar la teva terrassa en tons blaus, verds o roses depenent del mood que vulguis crear cada nit. Ambdues opcions s’instal·len en segons sense fer servir trepants, mantenint la integritat de la teva barana intacta.
Per què s’esgotaran en temps rècord
L’estalvi energètic és ara mateix la prioritat número u a totes les llars catalanes. Poder gaudir d’una il·luminació d’ambient prèmium sense que el comptador de la llum giri és el somni de qualsevol.
La relació qualitat-preu d’aquest set de 6 unitats és, senzillament, la més competitiva del mercat actual.
L’experiència ens diu que aquest tipus de llançaments de Lidl no solen durar més d’unes hores a les prestatgeries. Si vols evitar quedar-te sense, la nostra recomanació és que estiguis a la porta del supermercat demà divendres.
Si prefereixes foscor total per dormir, totes les llums inclouen un interruptor manual per apagar-les quan vulguis.
És el moment de donar-li aquella vida que la teva terrassa mereix sense que la teva butxaca pateixi gens ni mica. Ja tens pensat a quina part de la barana posaràs les teves?