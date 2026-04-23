Lidl lanza este viernes el pack de 6 luces solares que jubila las luces de exterior por menos de 10 euros

Llega el buen tiempo y con él ese momento crítico de cada año. Miramos nuestra terraza o balcón y sentimos que le falta algo para ser ese refugio perfecto.

El problema suele ser el mismo de siempre: la oscuridad total al anochecer o una factura de la luz que da miedo mirar. Muchos renuncian a iluminar el exterior para no meterse en obras o instalaciones de cables imposibles.

(Aceptémoslo, nadie quiere llamar a un electricista para poner cuatro bombillas en la barandilla).

Pero Lidl acaba de dar un golpe sobre la mesa con una solución que parece sacada de una revista de diseño.

El bombazo de Lidl que jubila las luces de exterior

La cadena alemana lanza este viernes 24 de abril su producto estrella para el jardín: un pack de 6 luces solares. No son las típicas estacas que se clavan en el césped y que acaban torcidas al segundo día.

Este diseño está pensado específicamente para encajarse en la barandilla, aprovechando cada milímetro de tu balcón. Lo mejor de todo es que el precio parece un error de marcaje: solo 9,99 euros por el conjunto completo.

Esto significa que cada unidad sale a menos de 1,70 euros, un precio imbatible por la tecnología que incorporan.

Tecnología inteligente: luz a coste cero

Estas luces no necesitan pilas externas ni conexión a la red eléctrica de tu vivienda. Incorporan un panel solar de alta eficiencia que alimenta sus baterías internas de 300 mAh durante el día.

Al llegar el ocaso, su sensor crepuscular detecta la falta de claridad y las enciende automáticamente. (Es una sensación increíble llegar a casa y encontrar tu terraza iluminada sin haber movido ni un dedo).

Ofrecen una autonomía real de entre 6 y 8 horas, cubriendo de sobra cualquier cena con amigos o momento de lectura. Además, cuentan con protección contra salpicaduras, por lo que la lluvia no será ninguna preocupación para ti.

Dos diseños para dos estilos de casa

Lidl sabe que no todos buscamos lo mismo y ha lanzado dos variantes estéticas muy diferenciadas. El modelo rectangular apuesta por el minimalismo y una luz blanca cálida que genera una atmósfera de paz absoluta.

Por otro lado, el modelo redondo tiene un aire art déco que recuerda las conchas de mar más sofisticadas. Este segundo modelo incluye una función que te encantará: el cambio de color automático.

Puedes bañar tu terraza en tonos azules, verdes o rosas dependiendo del mood que quieras crear cada noche. Ambas opciones se instalan en segundos sin usar taladros, manteniendo la integridad de tu barandilla intacta.

Por qué se agotarán en tiempo récord

El ahorro energético es ahora mismo la prioridad número uno en todos los hogares catalanes. Poder disfrutar de una iluminación de ambiente prémium sin que el contador de la luz gire es el sueño de cualquiera.

La relación calidad-precio de este set de 6 unidades es, sencillamente, la más competitiva del mercado actual.

La experiencia nos dice que este tipo de lanzamientos de Lidl no suelen durar más de unas horas en las estanterías. Si quieres evitar quedarte sin, nuestra recomendación es que estés en la puerta del supermercado mañana viernes.

Si prefieres oscuridad total para dormir, todas las luces incluyen un interruptor manual para apagarlas cuando quieras.

Es el momento de darle esa vida que tu terraza merece sin que tu bolsillo sufra nada. ¿Ya has pensado en qué parte de la barandilla pondrás las tuyas?