L’eix verd de Colau, la jutgessa i Barcelona Oberta

Un jutjat contenciós de Barcelona ha tombat l’eix verd del carrer Consell de Cent, inaugurat pel govern d’Ada Colau poc abans que fora substituïda per Jaume Collboni, dels seus socis de govern al consistori quan es va prendre la polèmica decisió. La jutge ha conclòs que tot ha de quedar com estava, la qual cosa vol dir que la ciutadania hauria de pagar per duplicat el no-res.

La sentència, que és recurrible, no es pronuncia sobre la bondat o conveniència mediambiental del disseny, sinó sobre el fet que hagi estat dut a terme sense la preceptiva modificació del Pla General Metropolità on la quadrícula de l’Eixample del pla Cerdà n’és tret identitari. La jutge adverteix i critica que el canvi en la vialitat dels carrers que afecta fora en el seu moment presentat pel govern municipal com un “projecte d’obres ordinàries”, falsejant doncs la realitat. De vegades algun particular ho pot fer per estalviar-se l’enrenou de la paperassa que generen els permisos per a les obres més importants, però l’Ajuntament?

Aquest cas és un exemple del tan criticat despotisme del govern Colau: “nosaltres sabem el que convé a la ciutat i malgrat la minsa majoria que vàrem obtenir en les eleccions, no creiem necessari consultat res a ningú”. Justament d’això es queixava Barcelona Oberta (qui hi ha realment al darrere, qui ha pagat el recurs…) en denunciar el projecte davant dels tribunals. Ara, quan la jutgessa ha ordenat la reversió urbanística, surten a dir que no era això el que volien. Doncs què? Si els que pretenen que la llei es compleixi quan els hi donen la raó es tiren enrere sols aconsegueixen generar la mateixa sensació de desconcert i indignació que denunciaven. Perquè tan incomprensible és que els governants incompleixin la llei que els ha permès arribar al poder com que la ciutadania n’exigeixi el compliment i quan obté el suport dels jutges el rebutgen.

L’erosió i descrèdit de les institucions no sols és culpa d’uns governants prepotents i mentiders; també d’uns governats volubles, frívols i desmemoriats. Ara, si els hi sembla, apliquin aquestes coordenades a tot el que succeirà demà per la Diada.