Barrientos i el rei

El fins fa quatre dies temut president del TSJC, Jesús María Barrientos, acaba de descobrir que la toga patriòtica no el protegeix de tot, i sobretot no el protegeix de la seva pàtria. Encara no deu saber com ha sigut que de sobte el seu valor s’ha enfonsat en la borsa unionista. Algú li hauria de dir clarament que totes les masses piquen i que la seva entrega sovint indiscreta contra el Procés està començant a incomodar. Si a ell no li ha fet res embrutar-se les mans amb el fang de posicionaments polítics que no corresponen al poder judicial –ni tan sols a l’Estat espanyol, un lloc on hi ha jutges que intenten legislar–, a altres companys de professió els molesta que els esquitxi la toga. És el cas d’un dels magistrats del Suprem que li han tombat el judici a la Mesa de Carme Forcadell, que fa dos anys va haver de compartir de cos present els excessos verbals de Barrientos en una vergonyosa roda de premsa.

La sentència d’aquesta setmana ha destapat la capsa de Pandora i ara Barrientos és molt a prop de ser un arbre caigut del qual tothom farà llenya. De fet, ja portava uns quants cops de destral sagnants per Josep Costa i la seva allau de recursos. El ridícul espantós del tribunal que va jutjar la Mesa de Torrent arrossega també el president de l’òrgan judicial, que no va ser en aquesta vista precisament perquè havia estat recusat. Ara, en el seu pitjor moment, al president del TSJC només li faltava veure l’incident de recusació de Gonzalo Boye per al judici de Borràs, on no queda ni una engruna de la suposada dignitat d’un magistrat de l’escala més alta possible a l’Estat espanyol, equiparable a la d’un membre del Suprem.

No és només que Roma no pagui traïdors, és que quan li convé deixa caure fins i tot els seus, els més fidels i també poderosos que comencen a fer nosa. Si Espanya ha cremat quan ho ha necessitat el rei campechano –una crema controlada després d’haver fet un primer intent rostint el gendre, que no va eixugar prou el desastre–, què no farà amb aquest personatge amb cara d’enrabiat que es va emborratxar del seu petit poder en un tribunal regional?