Xina castigarà amb sancions els defensors de la independència de Taiwan

L’Oficina de Treball de Taiwan del Comitè Central del Partit Comunista Xinès ha anunciat aquest dimarts sancionis per a un grup de funcionaris “defensors de la independència” de Taiwan. Un portaveu de l’oficina, en declaracions recollides per l’agència Xinhua, ha explicat que la Xina ha decidit imposar mesures punitives contra diversos individus, considerats “elements intransigents de la independència de Taiwan”, “amb la finalitat de salvaguardar el desenvolupament pacífic de les relacions”.

Amenaces als taiwanesos

“Durant un període de temps, un petit nombre de recalcitrants de la ‘independència de Taiwan’ han fet tot el possible per confabular-se amb forces externes per a dur a terme provocacions de ‘independència’, provocant deliberadament una confrontació a través de l’Estret i soscavant sense sentit la pau i l’estabilitat de l’Estret de Taiwan“, ha explicat el portaveu.

A més, ha afegit que el gegant asiàtic “mai tolerarà cap acte de divisió del país, ni permetrà que cap força externa interfereixi en el procés de reunificació de la pàtria”. Així, ha explicat que aquestes sancions inclouen la prohibició de les persones castigades i els seus familiars d’ingressar a la Xina continental, així com a “les regions administratives especials d’Hong Kong i Macau”. Tampoc tindran permès realitzar activitats econòmiques en el territori xinès. “Hauran de rendir comptes per a tota la vida d’acord amb la llei”, ha asseverat.

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi / Europa Press

Un conflicte que segueix

La Força Aèria de Taiwan van denunciar la setmana passada que 27 avions militars xinesos haurien envaït el seu espai aeri durant la jornada del dimecres, el dia en el qual la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, va visitar visitat el país asiàtic.

Concretament, haurien creuat la Zona d’Identificació de Defensa Aèria (ADIZ) sis caces J-11, cinc caces J-16, setze caces EL SEU-30, segons ha informat el Ministeri de Defensa del país en un comunicat. En la jornada anterior, van anar 21 els avions de combat xinesos que van creuar l’espai aeri taiwanès, entre els quals figuraven, a més de caces F-11 i F-16, avions de reconeixement I-9 i J-11.