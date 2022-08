Sánchez prepara una crisi de govern per retallar la seva estructura

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciarà canvis en el seu executiu de cara al començament de temporada legislatiu. Així ho avança El Confidencial, que situa els noms com Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Carolina Darias i Pilar Alegría. L’objectiu del cap de l’executiu és alleugerir les carteres, que actualment en són 22. Una de les grans remodelacions que vol fer Sánchez és que la vicepresidenta i ministra de d’Economia i d’Empresa del govern espanyol assumeixi més funcions de les que té fins ara.

Bolaños o Marlaska per a les municipals de Madrid

Un altre nom que està en la corda fluixa és la del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ha estat debilitat per haver estat espiat pel programari Pegasus. Tot i això, és el nom que menys sona per abandonar l’executiu espanyol de tots els nomenats. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que fa temps que té un enfrontament amb Bolaños pel cas Pegasus i el CNI, és segurament de les que té més possibilitats de marxar. La majoria de ministres que marxin ocuparan altres llocs per presentar-se a les eleccions municipals. Dos noms que sonen per les eleccions municipals de Madrid són els del propi Bolaños, i el de Fernando Grande-Marlaska. I és que els socialistes encara no tenen cap de cartell per a les municipals madrilenyes, després del desastre electoral del 2019 amb l’exentrenador de bàsquet Pepu Hernández al capdavant.

El cap de cartera d’Interior seria substituït per Antonio Hernando, actualment al Ministeri de Presidència. Hernando va ser un dels rellevats pel mateix Pedro Sánchez quan va recuperar el poder al PSOE després de la revolució dels barons, encapçalada per Susana Díaz. De fet, va ser qui va ocupar les funcions de cap de l’oposició durant unes setmanes, i en abans de tot plegat era la mà dreta de Pedro Sánchez.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska

Darias a Las Palmas i Alegria a Saragossa, amb Robles a la corda fluixa

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, podria lluitar per l’alcaldia de Las Palmas, mentre que la ministra d’Educació, Pilar Alegria, ha sonat per substituir el president de l’Aragó, Javier Lambán. Tot i això, el més probable és que acabi lluitant per l’alcaldia de Saragossa.

Sánchez vol fer un all-in i apostar-ho tot a les eleccions municipals que s’han de celebrar l’any que ve, ja que els últims sondejos apunten a una clara victòria del Partit Popular encapçalat pel gallec Alberto Núñez-Feijóo. Des que el líder gallec va assumir el poder als populars, Sánchez ha anat perdent a les enquestes. Per això va fer uns canvis a la direcció del PSOE, amb unes figues més polítiques i amb més experiència. Sánchez vol repetir això a l’executiu espanyol, situant figures que serien més aviat professionals de la política.

De fet, no és el primer cop que Sánchez du a terme canvis en l’executiu. L’any passat, a principis del curs legislatiu, ja va fer-ne uns quants, cessant el seu cap de gabinet, Iván Redondo, a l’aleshores ministra de Presidència, Carmen Calvo, al ministre de Transports i Mobilitat, José Luís Ábalos, així com els ministres de Justícia, Juan Carlos Campo, i la ministra d’Afers Exteriors, María Aránzazu. També va ser cessada la ministra d’Educació, Isabel Celáa, el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez, i el ministre de Ciència, Pedro Duque.