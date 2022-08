Els talibans celebren un any al poder marcat per la degradació de drets

Els talibans, que des del 15 d’agost de 2021 controlen l’Afganistan, han celebrat aquest dilluns l’aniversari d’aquesta “independència” amb un jornada festiva i mobilitzacions en diferents ciutats del país, aliens a les crítiques dels diversos estats.

Els milicians talibans van entrar a Kabul fa un any sense cap mena d’oposició, la qual cosa va suposar el retorn al poder d’aquest grup dues dècades després del derrocament del conegut com a Emirat Islàmic de l’Afganistan.

Refugiats afganesos en la seva arribada a Torrejón de Ardoz / EP

Dia festiu declarat per la gihad

Per a recordar aquesta fita, “la victòria del gihad dels afganesos” enfront de “l’ocupació dels estatunidencs i els seus aliats”, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials del règim ha declarat aquest dilluns festiu en tot el país, segons l’agència de notícies protalibà Bajtar News.

A més, diversos talibans armats han sortit als carrers per celebrar la fita en algunes de les principals ciutats del país, com Kabul i Kandahar. A la capital, un grup de s’ha concentrat en la plaça Masud i s’han fet més visibles les banderes blanques que representen als actuals mandataris, segons la BBC.

Sense reconeixement internacional

Dotze mesos després, cap país ha reconegut formalment als talibà com els governants legítims de l’Afganistan, però sí que exerceixen d’interlocutors ‘de facto’ en qüestions de caràcter pràctic, com l’enviament d’ajuda humanitària.

El portaveu del Ministeri d’Exteriors, Abdul Qahar Balkhi, ha assegurat que hi ha un “consens” per part de la comunitat internacional que “no hi ha alternativa” a l’actual Govern, com ho demostraria el fet que “s’han mantingut les missions i compromisos diplomàtics” i “s’han reprès els vols comercials”.

Per a aquest portaveu, els últims dotze mesos estan marcats per tota mena d’assoliments, en els quals al·ludeix a la “estabilitat política” i fins i tot a l’existència de “mitjans lliures” i a la inclusió de funcionaris de l’anterior administració, malgrat els informes de l’ONU i d’organitzacions com Amnistia Internacional que acrediten tot el contrari.