Pelosi marxa de Taiwan després la visita que la Xina titlla de “provocació”

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi ha marxar de Taiwan després d’una visita de menys de 24 hores que ha elevat la tensió amb la Xina. El gegant asiàtic, veu la visita de Pelosi com una “provocació”, ja que els Estats Units és un dels països que accepta obertament l’independència de Taiwan. “La nostra delegació ha vingut per enviar un missatge inequívoc: Amèrica està amb Taiwan”, ha afirmat en una compareixença conjunta amb la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen. Davant aquesta situació, la Xina ha respost amb més maniobres militars a prop de l’illa per demostrar el poder del seu exèrcit.

Un soldat de Taiwan mentre passa un helicòpter amb una gran bandera de la República Xina / EP

Pelosi va aterrar el dimarts a la capital de Taiwan, tot i les reticències del govern estatunidenc, que no veien amb bons ulls la visita, ja que la Xina continua considerant el país com una província rebel i això ha provocat noves tensions. Pelosi ha apuntat que el president xinès, Xi Jinping, afronta “inseguretats” polítiques dins el seu règim. “(Taiwan) és una democràcia que ha evolucionat i s’ha enfortit, oferint un contrast important amb el que està passant a la Xina continental”, ha dit Pelosi insistint que el món ha de triar entre “democràcies i autocràcies”.

La Xina en peu de guerra

“Estem seguint l’itinerari de la presidenta Pelosi. Si els Estats Units continuen pel mal camí, adoptarem mesures contundents i decidides per protegir la nostra sobirania i interessos de seguretat”, ha avisat la portaveu del ministeri d’exteriors xinès Hua Chunying. No és la primera vegada que la Xina adverteix als nord-americans. Feia setmanes que Pequín alertava Washington que si “jugava amb foc” es podria cremar i ara atribueix “l’escalada de tensió a l’estret de Taiwan” a “les provocacions” dels Estats Units.Tot i això, sembla que Pelosi no tornarà a trepitjar cap zona que pugui buscar-li les pessigolles a la Xina, segons l’itinerari públic que té.