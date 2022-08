Nancy Pelosi viatja a Taiwan tot i les amenaces de la Xina

La presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, ha aterrat aquest dimarts a Taipei, la capital de Taiwan, malgrat les alertes del govern xinès, que ha insistit durant els últims dies que prendrà mesures “contundents” en cas que la política estatunidenca es desplaci fins a sòl taiwanès. Taiwan huria estat considerada una part de la Xina, però l’illa va declarar la seva independència i ja ha estat reconeguda pels Estats Units i la Unió Europea. Tot i això, el govern xinès segueix considerant el país com una província rebel.

Pelosi ha decidit anar a l’illa en el marc de la seva gira per Àsia -després de 25 anys sense que un president de la Cambra de Representants fes cap viatge de caire diplomàtic- tot i les advertències xineses que consideren la visita un intent de conflicte amb el país. A més, la tensió ha incrementat a causa de què la visita de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units a Taiwan s’ha mantingut fora del seu itinerari públic fins l’últim moment. Aquesta incertesa ha comportat més malestar dins del govern xinès, que es prenen l’aparició de Pelosi com un atac al seu país. Com a resposta a la visita, tant l’exèrcit xinès com el taiwanès -per defenar-se- han incrementat la seva preparació de combat al llarg de la jornada.

Un soldat de Taiwan mentre passa un helicòpter amb una gran bandera de la República Xina / EP

Avions de l’exèrcit i cares de pocs amics

Fonts pròximes a l’assumpte han indicat en declaracions a la cadena de televisió xinesa CCTV que poc abans que l’avió amb el que Pelosi viatjava hagi aterrat en l’Aeroport de Songshan diversos avions de la Força Aèria xinesa han creuat l’estret de Taiwan. Un cop més, l’exèrcit xinès ha intentat demostrar la seva força i control davant la població taiwanesa, que encara considera una província del seu país tot i el reconeixement de la seva independència.