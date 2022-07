Xina, en peu de guerra a Taiwan contra la presidenta del parlament d’EUA

La Xina ha enviat una duríssima advertència privada als Estats Units davant la visita planejada a Taiwan de la presidenta de la Cambra de Representants nord-americana, Nancy Pelosi –un dels viatges de més alt nivell d’un responsable nord-americà a l’illa, sobre la qual Pequín reclama sobirania — fins al punt que fonts nord-americanes consultades pel Financial Times no descarten una resposta militar xinesa al viatge.

Segons sis fonts nord-americanes, l’avís de la Xina és inusualment enèrgic i se surt dels marges de les condemnes habituals de Pequín a allò que entén com a ingerències nord-americanes sobre la seva “integritat territorial”, informa l’agència Europa Press.

Les relacions entre Pequín i Taipei van quedar suspeses el 1949, després que les forces del partit nacionalista xinès Kuomintang, encapçalat per Chiang Kai Shek, patissin una derrota a la guerra civil contra el Partit Comunista de la Xina i es traslladessin a l’illa de Taiwan.

Xina considera Taiwan com la seva província rebel

Els vincles entre Taiwan i la Xina continental només es van restablir a nivell empresarial i informal a finals de la dècada de 1980. La Xina considera Taiwan com la seva província rebel, malgrat que l’illa ha declarat la seva independència i compta amb el suport dels Estats Units i la Unió Europea.

En aquest context, la possible visita de Pelosi, que podria passar a l’agost, tindria un abast històric perquè seria la primera presidenta de la cambra baixa del Congrés dels EUA que visita Taiwan des del republicà Newt Gingrich el 1997, en un anunci al qual la Xina va avisar en públic que respondria de manera “contundent i enèrgica”.

Tot i que Pequín no va explicar en el seu avís les mesures que podria adoptar, les fonts de l’FT no descarten, per exemple, que les Forces Aèries de la Xina impedeixin l’aterratge de l’avió militar que transportarà Pelosi.

De fet, i segons les mateixes fonts, les sospites són tan importants que l’assessor de Seguretat Nacional dels EUA, Jake Sullivan, i altres alts funcionaris del Consell de Seguretat Nacional s’oposen al viatge a causa del risc que augmenti la tensió amb la Xina a l’Estret de Taiwan, on l’Exèrcit xinès duu a terme regularment incursions aèries a la zona de seguretat de l’illa.

A més, cal tenir en compte que el greuge que suposa el viatge de Pelosi podria enterbolir l’esperada conversa que el president nord-americà, Joe Biden, té previst mantenir amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a finals d’aquest mes, on Taiwan, la guerra d’Ucraïna i la tensió a la regió de l’Indo-Pacífic estaran entre els principals temes de discussió.