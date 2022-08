Taiwan diu que els moviments militars xinesos són un simulacre d’invasió

El Govern de Taiwan interpreta els exercicis militars xinesos d’aquesta setmana, iniciats després de la polèmica visita a l’illa de la presidenta de la Cambra de Representants del Congrés dels EUA, Nancy Pelosi, com un simulacre d’una invasió del territori en el que seria la consolidació de les històriques ambicions sobiranistes de Pequín. El Ministeri de Defensa de Taiwan ha iniciat aquest dissabte els seus propis exercicis amb un desplegament de patrulles aèries i vaixells de guerra després de llançar avisos durant tota aquesta passada nit contra qualsevol nova incursió aèria de la Xina en la seva zona de seguretat, que comença més o menys passada la meitat de l’Estret de Taiwan.

“Es van detectar múltiples vaixells de l’Exèrcit xinès al voltant de l’Estret de Taiwan, algunes han creuat mitjana. Possible atac simulat contra HVA (actius d’alt valor)”, ha assegurat el Ministeri en el seu compte de Twitter. Aquesta tarda, el Ministeri ha notificat l’última operació xinesa en les proximitats de la seva zona de seguretat, en la qual han participat 20 avions de combat i 14 embarcacions, mentre que Exteriors ha tornat a condemnar els exercicis militars com a “provocadors i enormement irresponsables” abans d’instar a Pequín que deixi de “intensificar les tensions” i de “crear unilateralment una crisi” en l’Estret de Taiwan.

Avió de combat xinès J-16 / Ministeri de Defensa de Taiwan

Uns exercicis sospitosos

Experts taiwanesos recorden que la Xina ha confirmat que aquests exercicis són, de moment, un assaig d’un “bloqueig, assalt a objectius marítims, atac a objectius terrestres i control de l’espai aeri” del territori, tal com va descriure en el seu moment l’agència oficial de notícies xinesa Xinhua. A més, els exercicis xinesos han provocat que els vaixells comercials s’ho pensin dues vegades abans d’entrar a Taiwan, ja que la zona de simulacres es troba a menys de 15 milles nàutiques del port de Kaohsiung, en el sud de l’illa. Aquests exercicis duraran fins al 15 d’agost.

El professor de la Universitat de Defensa Nacional, Dt. Chen Kun, ha considerat en declaracions al Taipei Times que els simulacres tenien com a objectiu demostrar la capacitat de l’Exèrcit xinès per a desplegar armes de precisió per a tallar els vincles de Taiwan amb l’estranger i facilitar el desembarcament de tropes. “Si l’Exèrcit xinès executa de veritat una invasió de Taiwan, les accions concretes que prendrà estan totes incloses en aquest exercici en particular: tallaran els vincles de Taiwan amb el món exterior i suprimiran la potència de foc de la defensa costanera”, ha avisat.