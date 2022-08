La Xina envia 22 avions militars més a l’espai aeri de Taiwan

Les autoritats de Taiwan han denunciat aquest dijous l’entrada de 22 avions militars xinesos en el seu espai aeri. És el segon dia consecutiu que es produeix la incursió d’avions xinesos a Taiwan com a conseqüència de la visita de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units Nancy Pelosi a la illa. És la manera de la Xina d’amenaçar Taiwan davant el que consideren una “provocació”. Entre els 27 avions d’ahir i els 22 avions d’aquest dijous, la Xina continua mostrant la seva força davant Taiwan.

Davant aquestes amenaces el ministeri de Defensa de Taiwan ha explicat en un comunicat que els avions són caces Su-30, J-16 i J-11 i que per la seva banda han desplegat una patrulla aèria per tal de monitorar i supervisar la situació davant l’escalada de tensió. De fet, s’ha ordenat el desplegament de míssils antiaeris.

Creix la tensió per la “provocació” dels Estats Units

Aquest dimarts el govern de la Xina va anunciar que començaven a fer exercicis militars entre dijous i diumenge després de la visita de Pelosi a l’illa en el marc de la gira per Àsia. Les autoritats de la Xina van condemnar de seguida la visita. De fet, s’hi han referit reiteradament com a “provocació política”. També han demanat que es prenguin “totes les mesures necessàries per a protegir decididament la sobirania estatal i la integritat territorial”.

La complicada relació entre la Xina i Taiwan

La relació entra la Xina i l’illa de Taiwan es va trencar l’any 1949 després que les forces del partit nacionalista Kuomintang, encapçalat per Chiang Kai-shek, sofrissin una derrota en la guerra civil contra el Partit Comunista. Va ser llavors quan es van traslladar a aquest arxipèlag que la Xina fa anys que es vol annexionar. Les relacions es van restablir només a nivell empresarial a finals de la dècada de 1980. La Xina pretén reunificar el territori de forma “pacífica” sota el principi “un país dos sistemes”.