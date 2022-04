Rússia bombardeja de nou la ciutat de pas cap a Polònia dels refugiats

Rússia ha atacat aquest dilluns la ciutat de Lviv, la més propera a la frontera amb Polònia i per la qual passen molts dels refugiats que intenten fugir del país. El cap de l’oficina de Volodímir Zelenski, Mijaíl Podoliak, ha denunciat el “cinisme” de Rússia, que segons el portaveu intenta mostrar al món “el seu dret a matar ucraïnesos”. Pel que fa a l’alcalde de Lviv, Andrey Sadovy, ha detallat que hi ha almenys sis morts i una desena de ferits, entre els quals hi ha un nen. Així ho ha confirmat també el cap de l’Administració Militar Regional de Leópolis, Maksim Kozitski. Un dels atacs amb míssils que han denunciat hauria anat dirigit a una empresa de pneumàtics i la resta s’ha dirigit a objectius militars ucraïnesos.

Prop de 20.600 soldats russos morts des del febrer

Després de prop de dos mesos de guerra l’exèrcit ucraïnès ha confirmat aquest dilluns 20.600 soldats russos morts en combat, una xifra més gran que la que reconeix Moscou. A través d’un missatge al compte oficial de Facebook Ucraïna ha concretat en 790 carros de combat, 381 sistemes d’artilleria i 130 llança-coets múltiples autopropulsats i blindats la destrucció causada per l’exèrcit en el bàndol contrari. Des de l’inici de la invasió asseguren haver destruït 167 avions, 147 helicòpters, 67 sistemes de defensa antiaèria, 1.478 vehicles, 8 embarcacions, 76 tancs de combustible i 155 drons. “Les dades estan sent actualitzades”, ha explicat l’exèrcit ucraïnès en aquest missatge on insta a “colpejar l’enemic” i “guanyar junts”.

L’escalada de violència no s’atura i una de les principals ciutats afectades és Mariúpol, que viu un setge des de fa més d’un mes. De fet, aquest cap de setmana Rússia ha donat un ultimàtum a Mariúpol, que està en el compte enrere abans de caure en mans russes.