Ultimàtum a Mariúpol: Rússia vol la rendició dels últims soldats ucraïnesos

La ciutat de Mariúpol ha estat una de les més sacsejades per la guerra. Tot i que Ucraïna no ha pogut recuperar el control de la ciutat, tampoc s’ha rendit, deixant un grup reduït de soldats que resisteixen atrinxerats en una fàbrica. El govern de Vladimir Putin és conscient de la resistència que queda a Mariúpol i ha decidit llençar un ultimàtum, prometent la vida als soldats que es rendeixin davant les tropes russes. Per la seva banda, Volodímir Zelenski ha afirmat que si s’ataca a l’últim grup de soldats de Mariúpol, “les negociacions estaran condemnades per sempre”.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una compareixença / DPA

Rússia vol el control de Mariúpol, sense excepcions. I és que la ciutat pot ser el conducte per arribar a Crimea i controlar el mar, una situació que afavoriria molt les tropes russes. És per això que aquest diumenge al matí s’acaba el límit de temps que ha donat Putin perquè els soldats ucraïnesos que queden resistint tancats a una fàbrica de la ciutat. El president rus ha amenaçat amb un atac, però també els ha demanat una rendició pacífica, assegurant que conservaran la vida si es rendeixen ara. De moment, però, els soldats de Mariúpol han decidit continuar lluitant a la ciutat i negar-se a abandonar-la.

Zelenski amenaça amb finalitzar les negociacions

El govern ucraïnès no s’ha quedat callat mentre Rússia amenaça Mariúpol i han contestat de manera molt contundent. Tal com ha dit el president Zelenski, les negociacions podrien perillar si Putin ataca els últims soldats de Mariúpol. “No hi haurà cap classe de raó per seguir amb les negociacions amb els representant russos si ataquen les nostres tropes de la ciutat”, ha dit Zelenski en resposta a l’ultimàtum del govern rus. En aquest sentit doncs, sembla que en les pròximes hores Rússia podria atacar Mariúpol i acabar de catapultar la via de diàleg que encara seguia oberta, tot i que sense progressos.