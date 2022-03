Rússia bombardeja els afores de Lviv, ciutat clau per l’èxode de refugiats

Rússia ha bombardejat aquesta matinada els afores de la ciutat de Lviv, que està a només 50 kilòmetres de la frontera amb Polònia i és un punt clau per l’èxode de refugiats cap a la Unió Europea. Les autoritats ucraïneses han confirmat la destrucció d’una planta de reparació d’avions a prop de l’aeroport, a uns set kilòmetres del centre de Lviv. “Diversos míssils ha impactat a la planta de reparació d’avions i l’edifici ha estat destruït”, ha explicat l’alcalde de Lviv, Andri Sadovi.

Segons el govern local, els serveis d’emergència estan treballant a la zona, tot i que de moment no s’han registrat víctimes mortals perquè la planta havia aturat la seva activitat. És el tercer bombardeig de Rússia sobre la rereguarda ucraïnesa després d’un atac contra dues bases militars a Ivano-Frankivsk i a Lutsk el dijous passat i d’un bombardeig a la base de Yavoriv on almenys 35 persones van morir el diumenge.

Una dona amb el seu fill a l’estació de tren de Lviv / ACN

Invasió estancada

En els últims dies, i frustrat per la manca d’avenços en molts dels fronts de guerra, l’exèrcit rus ha començat a bombardejar ciutats de l’oest del país per incrementar la sensació d’inseguretat entre la gent que fuig i trastocar les línies de subministrament d’armes i aliments de l’exèrcit ucraïnès. El ministeri de Defensa del Regne Unit ha avisat que Rússia “ha fet progressos mínims aquesta setmana” i alerta que les tropes russes continuen tenint molts problemes logístics per abastir les seves tropes.

La reticència dels russos a maniobrar camp a través per evitar que els vehicles quedin atrapats al fang, la falta de control de l’espai aeri i les capacitats limitades per travessar rius i reparar ponts destruïts estan evitant que Rússia pugui reabastir les seves tropes d’avantguarda fins i tot amb coses bàsiques com menjar i gasolina. Les tropes ucraïneses s’han especialitzat en els atacs als combois logístics per inutilitzar les unitats d’atac, que sovint passen dies aturades per falta de subministraments.

Un soldat passa a prop d’una persona morta per un bombardeig rus / Europa Press

Bombardejos arreu del país

Segons els analistes de defensa del govern britànic, les forces ucraïneses resisteixen els intents russos d’encerclar dues ciutats clau com Kíiv i Mikolàiv, al sud del país. La caiguda de la capital seria un cop letal a l’estratègia de defensa ucraïnesa, mentre que Mikolàiv és l’últim gran obstacle perquè les tropes russes puguin arribar a Odessa per terra. Les ciutats de Khàrkiv, Txernihiv, Sumi i Mariúpol continuen sota el foc constant dels atacs d’artilleria i bombardejos russos.

El centre comercial de Barabashovo, un dels mercats més grans de l’Europa de l’Est, s’ha incendiat després d’un atac rus sobre Khàrkiv. Les autoritats locals han denunciat que Rússia ha perpetrat un segon atac mentre els serveis d’emergència intentaven extingir el foc i dos bombers han acabat ferits.