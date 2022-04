Rússia es llança a la conquesta de Donetsk i Lugansk

El ministre d’Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha avançat que l’exèrcit rus ha començat la segona fase de “l’operació militar especial” contra Ucraïna i que l’objectiu és “l’alliberament total de les repúbliques de Donetsk i Lugansk”. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ja havia advertit dilluns que les tropes separatistes, juntament amb l’exèrcit rus, s’havien llançat a la conquesta del Donbass després de dues setmanes preparant l’ofensiva.

En els dos últims dies Rússia ha reprès els bombardejos de les principals ciutats ucraïneses com a venjança per l’enfonsament del seu vaixell insígnia de la flota de la mar Negra i com a obertura abans de començar les operacions terrestres al Donbass. “L’enemic intenta continuar amb l’ofensiva a la Zona Operacional Est per aconseguir el control total del territori de Donetsk i Lugans”, ha confirmat l’exèrcit ucraïnès.

Després de la desfeta a Kíiv i el nord d’Ucraïna, Rússia ha posat tots els seus esforços al sud i l’est del país. L’objectiu prioritari del Kremlin és controlar tot el Donbass i conquerir les últimes zones de Mariúpol per poder establir un corredor segur entre Crimea i el front oriental. “Els atacs amb míssils i els bombardejos contra objectius civils a tot Ucraïna no s’aturen”, explica l’exèrcit ucraïnès.

Rússia aprèn dels seus errors

Segons la intel·ligència dels Estats Units, totes les tropes russes estan ara concentrades al sud i a l’est d’Ucraïna. Els EUA han assegurat que el Kremlin ha après dels errors de la primera fase de la invasió –que va acabar amb un fracàs estrepitós– i que han aprofitat la llarga presència de tropes al Donbass per crear centres de comandament i rutes de subministrament a les dues repúbliques separatistes per donar suport a la nova ofensiva. També ha traslladat més artilleria i tropes.

Els EUA estimen que, després de la retirada de Kíiv, Moscou ha traslladat 11 batallons (BTG) al Donbass –entre 6.000 i 9.000 soldats– i que té 22 BTG més esperant instruccions a Bielorússia. La conquesta de Mariúpol suposaria una gran victòria per Rússia, ja que a més d’aconseguir el seu primer guany simbòlic de la guerra també permetria alliberar els 11 BTG que lluiten a la ciutat des de fa dos mesos per traslladar-los al front del Donbass.