La CE tanca l’aixeta a Polònia fins que garanteixi independència judicial

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmat que el bloc comunitari tancarà l’aixeta de fons europeus a Polònia si no aplica les reformes necessàries per tal de garantir la independència judicial al país. Aquest dimarts la presidenta Von der Leyen ha assegurat que no donarà diners a Polònia per dur a terme el seu pla de recuperació post-Covid fins que garanteixin aquesta independència judicial necessària en les democràcies. Ho ha dit en un debat al ple de l’Eurocambra on ha defensat que l’aprovació del seu pla està “lligat a un clar compromís amb la independència judicial”.

Respon a les crítiques per “cedir al xantatge” de Polònia

En la seva intervenció al ple, Von der Leyen ha reiterat diverses vegades que els pagaments a Polònia estan condicionats a la “supressió de la cambra disciplinaria dels jutges”, així com a la modificació del procediment disciplinari i la revisió dels casos dels jutges expedientats. “S’han de complir -les tres condicions- abans que hi hagi qualsevol pagament”, ha insistit la presidenta de la Comissió Europea per defensar-se de les crítiques d’alguns eurodiputats per haver “cedit al xantatge” de Polònia.

La presidenta de l’executiu comunitari ha assegurat que l’aprovació del pla polonès és una “xarxa de seguretat” per assegurar que el país compleix amb les reformes que exigeix la Comissió Europea. “No estem al final del camí pel que fa a l’estat de dret a Polònia”, ha assegurat abans d’assenyalar que l’aprovació del pla “no substitueix els procediments oberts” al país.

La guerra a Ucraïna ha fet oblidar l’escàndol de Polònia, però abans de l’esclat de la invasió va ser un tema molt polèmic a l’Eurocambra. Aquest dimarts la presidenta de la Comissió Europea hi ha tornat a incidir i ha estat molt taxativa amb l’aprovació dels comptes de Polònia.