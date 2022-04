La Comissió Europea es reuneix amb Vox per parlar d’immigració

La Comissió Europea s’ha reunit aquest dimarts amb Vox per parlar d’immigració, segons han confirmat fonts europees a l’ACN. El partit d’ultradreta ha viatjat a Brussel·les per presentar la campanya Barris Segurs per denunciar les “polítiques permissives amb la immigració il·legal” o la “manca de controls eficaços a les fronteres”. La delegació de Vox, formada pel líder del partit d’extrema dreta a Catalunya, Ignacio Garriga, i l’eurodiputat Jorge Buxadé, s’ha reunit amb el vicepresident Margaritis Schinas, encarregat de qüestions com migració, seguretat o la lluita contra l’antisemitisme.

Hoy con @Jorgebuxade, @hermanntertsch @Igarrigavaz.



Siempre disponible para debatir sobre inmigración, tema muy complejo que no se presta a análisis simplistas.



Nuestras propuestas para una política europea están sobre la mesa.



Avanzaremos con decisiones y no con titulares. pic.twitter.com/qpbt2Vmmyh — Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 26, 2022

En una roda premsa prèvia a la trobada, Garriga ha assegurat que el seu partit és a Brussel·les per traslladar a Schinas la seva “preocupació per la seguretat” i “la immigració il·legal” a Barcelona. El diputat d’extrema dreta ha denunciat la suposada “invasió massiva d’immigració il·legal promoguda pels caps instal·lats a la Generalitat i els socis del govern” espanyol.

El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, durant la presentació d’un autobús xenòfob / ACN

Vox porta el seu discurs xenòfob a Brussel·les

Garriga ha anunciat la falta de reacció de la Unió Europea: “Volem que la UE faci tot el possible per garantir la nostra forma de vida, per garantir la supervivència de la nostra civilització, avui en greu risc per culpa dels globalistes”, ha dit. “Treballarem sense descans per tal que Barcelona no acabi sent com Marsella”, ha etzibat Garriga. El partit d’ultradreta ha denunciat la “inseguretat” i “l’alta delinqüència” a “alguns barris de Barcelona”, tot i que no ha concretat a quins barris es referia.

Nova polèmica amb la UE

La polèmica per la reunió de la Comissió Europea amb Vox es produeix només un dia després que s’hagi sabut que la Unió Europea va incomplir el seu propi codi de conducta quan a finals del 2021 va rebre Societat Civil Catalana. El comissari de Justícia, Didier Reynders, es va reunir amb SCC malgrat que l’entitat unionista no estava inscrita al Registre de Transparència de la UE, tal com exigeix el codi de conducta.

“La nostra porta sempre està oberta i és important per a la CE relacionar-se amb la societat civil i escoltar diferents punts de vista”, va justificar llavors el portaveu del comissari de Justícia, Christian Wigand. La Comissió Europea ha respost a una pregunta formulada pels eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, justificant la reunió i ha assegurat que sempre apliquen “alts estàndards de transparència en els contactes amb representants d’interès”, però no fa cap menció al seu propi codi de conducta.