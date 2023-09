Sorpresa a ‘Masterchef’ amb una doble expulsió i moltes llàgrimes

Masterchef ha viscut una de les seves nits més intenses. L’espai de cuina de TVE vol fer bona audiència i ha aconseguit liderar gràcies, en part, a una sorpresa inesperada: una doble expulsió. Els perjudicats d’aquesta decisió han estat Palito Dominguín i Miguel Diosdado, que no continuaran aprenent cuina en els fogons del programa.

Tot començava amb un moment molt curiós, quan Tania Llasera deia als membres del jurat que no tota la roba que duia era blanca. Sense cap mena de vergonya, s’aixecava la samarreta i deixava al descobert un sostenidor de color vermell i d’encaix en una escena grotesca que deixava sense paraules a Pepe Rodríguez.

I la nit ha anat de teles, tenint en compte que més endavant Eduardo Casanova protagonitzaria un moment surrealista quan decidia tallar un tros del seu davantal mentre cuinava. El gest no ha agradat gens a Samantha Vallejo-Nágera, que li ha recriminat que hagués trencat aquesta peça de roba en comptes de fer servir paper de cuina. L’esbroncada no ha estat tan forta com podia esperar-se, per això.

Toñi Moreno fa un desastre d’elaboració i Tania Llasera critica Jesulín de Ubrique

En la primera prova, la pitjor concursant ha estat Toñi Moreno sense cap mena de dubte. La presentadora havia de preparar un braç de gitano com els seus companys, però la seva elaboració ha estat un desastre i el resultat final l’ha deixat en evidència. De fet, se l’ha vist molt avergonyida a l’hora d’haver de defensar-lo davant dels xefs.

Ja en la prova d’eliminació, a Palito l’ha perjudicat no haver sabut aprofitar els 10 minuts d’avantatge amb què començava. Miguel tampoc no ha preparat una bona recepta i, finalment, ells dos han hagut d’abandonar el concurs amb llàgrimes als ulls.

Els expulsats de Masterchef ploren | TVE

Un dels moments més divertits d’aquest dijous ha tingut com a protagonista a Miguel, que havia d’introduir la mà en una caixa misteriosa en la qual li deien que podia haver-hi cucs i altres animals fastigosos. La seva reacció ha estat molt divertida, d’igual manera que la dels seus companys.

Per una altra banda, Tania Llasera ha tornat a fer parlar quan ha començat a criticar Jesulín de Ubrique. Sense pensar-s’ho dues vegades, ha deixat clar que vol que sigui ell el següent expulsat: “Vull que marxi. No suporto el torero, no el suporto i no puc amb ell ni tan sols per fascicles”.