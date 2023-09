Sorpresa en ‘Masterchef’ con una doble expulsión y muchas lágrimas

Masterchef ha vivido una de sus noches más intensas. El espacio de cocina de TVE quiere hacer buena audiencia y ha conseguido liderar gracias, en parte, a una sorpresa inesperada: una doble expulsión. Los perjudicados de esta decisión han sido Palito Dominguín y Miguel Diosdado, que no continuarán aprendiendo cocina en los fogones del programa.

Todo empezaba con un momento muy curioso, cuando Tania Llasera decía a los miembros del jurado que no toda la ropa que llevaba era blanca. Sin ningún tipo de vergüenza, se levantaba la camiseta y dejaba a cuerpo descubierto un sujetador de color rojo y de ensambladura en una escena grotesca que dejaba sin palabras a Pepe Rodríguez.

Y la noche ha ido de telas, teniendo en cuenta que más adelante Eduardo Casanova protagonizaría un momento surrealista cuando decidía cortar un trozo de su delantal mientras cocinaba. El gesto no ha gustado nada a Samantha Vallejo-Nágera, que le ha recriminado que hubiera roto esta prenda de ropa en vez de usar papel de cocina. La bronca no ha sido tan fuerte como podía esperarse, por eso.

Toñi Moreno hace un desastre de elaboración y Tania Llasera critica a Jesulín de Ubrique

En la primera prueba, la peor concursante ha sido Toñi Moreno sin ningún tipo de duda. La presentadora tenía que preparar un brazo de gitano como sus compañeros, pero su elaboración ha sido un desastre y el resultado final lo ha dejado en evidencia. De hecho, se le ha visto muy avergonzada en la hora de tener que defenderlo ante los chefs.

Ya en la prueba de eliminación, a Palito le ha perjudicado no haber sabido aprovechar los 10 minutos de ventaja con que empezaba. Miguel tampoco ha preparado una buena receta y, finalmente, ellos dos han tenido que abandonar el concurso con lágrimas en los ojos.

Los expulsados de Masterchef lloran | TVE

Uno de los momentos más divertidos de este jueves ha tenido como protagonista a Miguel, que tenía que introducir la mano en una caja misteriosa en la que le decían que podía haber gusanos y otros animales asquerosos. Su reacción ha sido muy divertida, de igual manera que la de sus compañeros.

Por otra banda, Tania Llasera ha vuelto a hacer hablar cuando ha empezado a criticar a Jesulín de Ubrique. Sin pensárselo dos veces, ha dejado claro que quiere que sea él el siguiente expulsado: «Quiero que se vaya. No soporto el torero, no lo soporto y no puedo con él ni siquiera por fascículos».