Kiko Hernández, desaparegut de ‘Sálvame’: per què ha deixat d’anar-hi?

Kiko Hernández no apareix a Sálvame des del passat 4 d’agost, moment en què va desaparèixer amb l’excusa d’haver demanat cita per sotmetre’s a un empelt capil·lar. Des de llavors no se’l veu pel plató, el que sorprèn perquè havia de reincorporar-se a la feina el passat 1 de setembre quan estrenaven la nova temporada. La seva absència injustificada ha donat peu a moltes especulacions i rumors, amb detractors que parlen d’un acomiadament encobert.

La revista Semana ha volgut investigar què ha passat realment entre Kiko i la direcció del programa de Telecinco i la resposta és sorprenent. Les coses s’haurien complicat quan l’espai de tafaneries va emetre una imatge de Kiko amb les filles bessones i uns amics. Ell sempre ha intentat mantenir la seva vida privada allunyada del focus i mai no ha volgut parlar de la seva faceta de pare. Fa l’impossible per protegir-les de l’expectació mediàtica perquè encara són molt petites, un desig que el programa no li va concedir.

El fotògraf Diego Arrabal assegura que Kiko Hernández va acudir com una fera davant de la cúpula de la productora, als qui va retreure que haguessin publicat una fotografia així sense el seu permís. Els hauria exigit que l’eliminessin de la pàgina web i de totes les plataformes digitals, el que ells no feien. En veure que continuaven sense fer-li cas, els hauria amenaçat: “No tornaré a Sálvame fins que elimineu el vídeo en què apareixen les meves filles”. Finalment han procedit a fer cas a la seva petició i les han eliminat, però ell no ha tornat a plató perquè continua molt enfadat.

Kiko Hernández, preocupat pel seu estat de salut | Telecinco

Kiko Hernández es recupera d’un empelt capil·lar

L’entorn més proper del col·laborador confirmen que Kiko va demanar que retiressin aquelles imatges perquè vol protegir la intimitat de les nenes. Per què no ha tornat al programa? Segons els seus amics més propers, perquè encara s’està recuperant de la intervenció capil·lar: “Vol veure’s al 100% abans de posar-se al capdavant de les càmeres”, diuen.

Per una altra banda, cal recordar que Kiko Hernández compagina la feina a televisió amb el teatre. Recentment ha hagut de cancel·lar la seva obra Distinto per problemes personals, però el pròxim 28 de setembre tornarà als escenaris gràcies a Las troyanas: “En un principi només havia de ser el coproductor de l’obra, però finalment també interpretarà un petit paper i això el té molt concentrat”.