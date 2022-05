‘Supervivientes’, més vist que TV3 gràcies a l’estrena de Rocío Flores

Telecinco sabia que Supervivientes era la seva única opció per tornar a fer bones xifres d’audiència. Després d’uns mesos nefastos i una pèrdua de teleespectadors molt preocupant, començaven a emetre una nova edició del seu reality estrella. De moment els està funcionant, sobretot perquè sembla que han encertat amb el càsting de concursants. La gala d’aquest diumenge ha estat el programa més vist de la seva franja a Espanya i també a Catalunya, on ha aconseguit superar TV3 per sis dècimes (11,5% contra 10,9% de share).

Si han triomfat és gràcies a les novetats que van veure’s durant la seva emissió. En primer lloc, destaca que es confirmessin quins seran els concursants nominats d’aquesta setmana i qui acabava sent l’últim expulsat. Finalment, les apostes es complien i era Rubén Sánchez qui eliminava el concurs definitivament després d’una setmana sol en una illa, uns dies en els que la parella culturista d’Enrique del Pozo ha embogit completament... fins al punt de carregar contra un operador de càmera en una escena molt comentada, en la que va perdre els papers i va mostrar la seva cara més grollera. Ara tornarà a Espanya, el que molts estaven desitjant.

Ocuparà el seu lloc Ainhoa Cantalapiedra, exconcursant d’Operación Triunfo. Des que va arribar a l’illa d’Hondures, que no fa més que parlar malament dels companys. Ha demostrat que té un caràcter fort que impedeix que sigui fàcil conviure amb ella, el que han castigat en seleccionar-la per abandonar el grup i enviar-la sola a l’illa del paràsit, que diuen.

Rocío Flores, enxampada per culpa d’un micròfon obert

La gala d’aquest diumenge era molt esperada pels teleespectadors i fans del programa, sobretot perquè en el debat sempre es veuen enfrontaments entre els col·laboradors presents a plató. En aquesta ocasió, la situació era encara més interessant perquè s’incorporava a la llista de participants Rocío Flores. La filla d’Antonio David i Rocío Carrasco s’ha estrenat com a tertuliana en aquesta edició, la primera en la que no té cap familiar a dins.

Cal recordar que va estrenar-se en aquesta feina quan el pare concursava a Gran Hermano VIP, una experiència que la va ajudar a convertir-se en la defensora de la madrastra, d’Olga Moreno, quan va entrar a Supervivientes l’any passat. Ara Rocío col·labora amb el programa com una tertuliana més, el que pot fer gràcies a aquelles dues feines en el passat. A més a més, ara ha après molt gràcies a la seva col·laboració a El Programa de Ana Rosa.

Rocío Flores no se corta al opinar sobre Anuar Beno: "Es un falso" 💥



Ara bé, tanta experiència televisiva no l’ha ajudat a evitar la situació en què s’ha trobat en aquest darrer programa. La jove tenia moltes ganes d’intervenir, comentar els vídeos dels concursants i poder dir la seva. Quin era el problema? Que la resta de tertulians l’interrompien sempre que intentava dir alguna cosa. Després de tres i quatre vegades quedant-se amb les ganes de parlar, la jove esclatava entre xiuxiuejos sense saber que encara tenia el micròfon obert. I què s’ha sentit? Una crítica cap als companys, el presentador i també contra el programa en general: “Doncs res, callo i no parlo. Que no em paguin per venir”, se la sent queixar-se amargament. Ha estat una estrena àcida per a la jove, que no ha pogut lluir-se i tampoc dir gaire cosa.

Kiko Matamoros rep la visita de Marta López Álamo

Kiko Matamoros també ha tingut el seu moment de glòria en la gala de diumenge. El col·laborador de Sálvame ha estat nominat pels companys, però almenys ha tingut la recompensa de poder retrobar-se amb la seva xicota per sorpresa. La direcció del reality li deia que hauria de passar uns dies sol en una illa deserta. En arribar-hi, però, es trobava amb la Marta López Álamo i no podia evitar emocionar-se.

Marta López visita Kiko Matamoros a Hondures | Telecinco

La retrobada ha estat molt romàntica, amb abraçades i un munt de petons. També van tenir temps de dedicar-se uns missatges d’allò més tendres: “Poder tornar-te a veure és el millor regal de la meva vida. Estic tan feliç i enamorat de tu, tenim un projecte de futur emocionant i il·lusionant. Des que sóc aquí que somio amb casar-me amb tu, no penso en una altra cosa. Ho he de fer formalment, això sí. El que sé és que vull viure la resta de la meva vida al teu costat i ser tan feliç com ho he estat aquests tres anys. Espero que tu també ho siguis, perquè t’estimo i t’adoro“.