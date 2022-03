La model Hailey Bieber pateix un ictus amb només 25 anys

Hailey Bieber, de 25 anys, ha explicat a les seves xarxes socials que dijous passat va patir un ictus mentre estava esmorzant a casa. La neboda d’Alec Baldwin va començar a trobar-se malament i va ser traslladada a un hospital de Palm Springs (Los Angeles), on es van confirmar la pitjor de les sospites: la dona de Justin Bieber havia patit un infart cerebral, segons publica ‘Lecturas’. Hailey Bieber, que ja ha estat donada d’alta, encara es troba en observació a casa. Una conducta habitual, quan algú ha patit un coàgul cerebral.

La model va saber, en tot moment, què li estava passant. “Notava els símptomes d’un vessament cerebral. Els doctors van trobar un petit coàgul de sang en el meu cervell, el que va provocar una lleu falta d’oxigen. El meu cos l’havia passat per si sol i em vaig recuperar totalment transcorregudes només unes hores”, ha escrit a les xarxes socials.

Hailey Bieber i Justin Bieber | IG Hailey Bieber

Sense treure-li importància a aquest fet, Hailey ha estat transparent sobre com ho ha viscut, i no ha dubtat a definir-lo com “un dels moments més aterridors pels quals he passat”. Bieber, que continua la seva millora des de la seva casa a Los Angeles, es mostra positiva i descobreix que, malgrat tot, “ho està portant molt bé”. Crida molt l’atenció que, malgrat el renou que això ha aixecat, la seva parella no s’ha manifestat a les xarxes socials.

La model és una de les personalitats més seguides d’Instagram. Amb gairebé 42 milions de seguidors, la jove és un reclam per a marques i dissenyadors. És considerada una de les principals creadores de tendències de l’actualitat. Els seus looks són copiats i imitats, el seu estil, reverenciat. Al costat del seu marit, Justin Bieber, formen unes de les parelles més poderoses del star-*system internacional des que en 2018 es van donar el ‘sí, vull’.