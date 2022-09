Sara Carbonero i Nacho consoliden la relació: fotos i un primer viatge

Sara Carbonero té nova parella, el músic aragonès Nacho Taboada. Es van conèixer en un concert fa pocs mesos, quan la millor amiga de la periodista els va presentar. No ha passat gaire temps, però la relació comença a estar més que consolidada. Després d’unes setmanes de rumors, de fet, van publicar-se unes fotos en què se’ls veia abraçats i fent-se petons en ple carrer. D’aquesta manera es confirmava que tenien alguna cosa més enllà de l’amistat.

El noi és cantant, guitarrista, pianista i també tècnic de so. Graduat en Comunicació Audiovisual, ha centrat la seva carrera en la promoció de la seva banda Colectivo Panamera.

Nacho i Sara Carbonero en la foto de confirmació de la relació | ¡Hola!

Sara Carbonero i Nacho, caçats en una escapada romàntica

Ara tornen a ser notícia per la publicació de més fotos. Els han captat en una escapada romàntica en un parador nacional, al que han acudit per desconnectar i gaudir de la companyia de l’altre. La revista Semana publica les fotografies d’aquest cap de setmana que han passat junts, unes trobades que intenten multiplicar sempre que poden quadrar les seves agendes. Han escollit un hotel en plena natura i sense curiosos que puguin atabalar-los a preguntes, però no han pogut evitar la presència de paparazzi.

“S’entenen, tenen gustos similars i van cap a un mateix punt. En els seus inicis va ser ella qui va fer el gran pas, quan es van conèixer al camerino de l’amiga cantant que tenen en comú. Sara va demanar el seu telèfon i va ser ella qui el va escriure per primera vegada. Tots dos estan afirmant al seu entorn més proper que la seva relació funciona i ara ja coneixen les respectives famílies“, asseguren.

Sara Carbonero, caçada en un viatge amb el nòvio | Semana

Totes aquestes pistes confirmen que, efectivament, aposten per la seva relació en un punt en què la vida personal els somriu. No tant la professional, en la que han tingut problemes perquè ell s’ha quedat sense la feina de tècnic de ràdio i ella ha vist com cancel·laven el seu programa de Ràdio Marca. Desgraciats en la feina, afortunats en l’amor. De moment la parella continua unida i amb plans de futur, una bona notícia per als seguidors de Sara Carbonero que desitjaven que refés la seva vida després de la separació d’Iker Casillas.