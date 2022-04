Sara Carbonero té nou xicot i no se n’amaga

Sara Carbonero té nou xicot. Segons el programa ‘Ya es mediodía’, de Telecinco, les càmeres els han enxampat dues vegades, i es que sembla que cap dels dos se n’amaga. La periodista esportiva ha començat una nova relació sentimental amb el músic i compositor Nacho Taboada. Segons la revista ‘Semana’, a tots dos se’ls veu molt contents, tot i que ell no està acostumat a la pressió mediàtica. Però com s’han conegut?

Segons sembla, Nacho pertany al cercle d’amics d’Isabel Jiménez, amiga íntima de Sara Carbonero, i el seu marit, i es van conèixer en una trobada d’amics en un concert, on va sorgir l’amor. L’enamorament va ser mutu, i alhora. Tots dos comparteixen l’afició de la música, i ell ara mateix està treballant a la ràdio com a tècnic de so, i els que estan aprop seu diuen que s’entenen a la perfecció.

Sara Carbonero i Kiki Morente | Europa Press

I qui va donar el primer pas? Segons la revista va ser Sara la que es va avançar i va demanar el telèfon del noi. I sembla que la seva intuïció no l’enganyava, ja que Nacho l’ha fet tornar a il·lusionar-se després que la seva relació amb Kiki Morente no funcionés.

La ruptura amb Kiki Morente

La periodista i el cantant, conegut per ser germà d’Estrella Morente, haurien començat una aventura el passat estiu. Des de llavors havien coincidit en diverses festes, els seus familiars i amics propers havien confirmat que estaven molt feliços junts… però ells encara no s’havien pronunciat al respecte i tampoc no havien volgut que els fotografiessin junts. I el mes de febrer d’enguany, quan encara no havien fet el pas de formalitzar la seva relació, es va filtrar que havien tallat.