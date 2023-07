Rebeca Pous va ser una de les cantants barcelonines més exitoses al llarg dels anys 90. Les noves generacions la identifiquen com la veu de Duro de pelar, un hit televisiu que va fer-se servir per a un anunci de pneumàtics el 1996 i que encara el manté de sintonia principal. Darrerament, se l’ha vist més com a concursant de realities que com a cantant, però aquest cap de setmana ha tornat als escenaris d’un festival i això ha donat ales a El Español per entrevistar-la i saber què és d’ella.

La barcelonina està de gira ara que ha tret tres singles nous, entre ells una reinterpretació de la banda sonora de Bola de drac. S’ha mostrat encantada de tornar a la primera línia i ha parlat sobre música, encara que les declaracions que més han cridat l’atenció han estat sobre política.

Ella va rebre moltes crítiques en el seu moment per reconèixer en una entrevista que havia votat Convergència i Unió i que, després, Albert Rivera la va convèncer per votar Ciutadans: “Joder la que em va caure…”, recorda ara. Sembla evident que és de dretes, doncs. No contenta amb haver-ho fet palès, ha tornat a deixar caure unes declaracions polítiques que faran parlar molt: “Soc de Barcelona i catalana, però no soc gens independentista. Estimo el meu país“.

Rebeca Pous critica TV3 i Ada Colau | Telecinco

Rebeca Pous carrega contra TV3 en unes declaracions incendiàries

“Sí que és veritat que hom no és profeta en la nostra terra perquè a Catalunya els qui cantem en castellà tenim la nostra censura. Vull dir, a TV3 llavors és molt difícil sortir… És més fàcil que et convidin si cantes en anglès que si ho fas en castellà. No sé què passarà aquestes eleccions, a veure si puc anar a votar”, ha dit en una acusació cap a la cadena pública.

No contenta amb això, també ha criticat Ada Colau: “Estic encantada que hagi marxat en aquestes últimes eleccions municipals, ja que ens ha deixat la ciutat feta un desastre amb molta delinqüència i tota plena d’obres. Crec que se li han donat moltes oportunitats i no les ha sabut aprofitar”. Una entrevista contundent en què no dissimula què pensa políticament parlant.