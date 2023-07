Rebeca Pous fue una de las cantantes barcelonesas más exitosas a lo largo de los años 90. Las nuevas generaciones la identifican como la voz de Duro de pelar , un hit televisivo que se usó para un anuncio de neumáticos en 1996 y que todavía lo mantiene de sintonía principal. Últimamente, se le ha visto más como concursante de realities que como cantante, pero este fin de semana ha vuelto a los escenarios de un festival y esto ha dado alas a El Español para entrevistarla y saber qué es de ella.

La barcelonesa está de gira ahora que ha sacado tres singles nuevos, entre ellos una reinterpretación de la banda sonora de Bola de dragón . Se ha mostrado encantada de volver a la primera línea y ha hablado sobre música, aunque las declaraciones que más han llamado la atención han sido sobre política.

Ella recibió muchas críticas en su momento para reconocer en una entrevista que había votado a Convergència i Unió y que, después, Albert Rivera la convenció para votar a Ciudadanos: « Joder la que me cayó…», recuerda ahora. Parece evidente que es de derechas, pues. No contenta con haberlo hecho patente, ha vuelto a dejar caer unas declaraciones políticas que darán mucho que hablar: «Soy de Barcelona y catalana, pero no soy nada independentista. Quiero a mi país«.

Rebeca Pous critica a TV3 y a Ada Colau | Telecinco

Rebeca Pous carga contra TV3 en unas declaraciones incendiarias

«Sí que es verdad que no se es profeta en nuestra tierra porque en Cataluña quienes cantamos en castellano tenemos nuestra censura. Quiero decir, en TV3 entonces es muy difícil salir… Es más fácil que te inviten si cantas en inglés que si lo haces en castellano. No sé qué pasará estas elecciones, a ver si puedo ir a votar», ha dicho en una acusación hacia la cadena pública.

No contenta con esto, también ha criticado a Ada Colau: «Estoy encantada que se haya ido en estas últimas elecciones municipales, ya que nos ha dejado la ciudad hecha un desastre con mucha delincuencia y toda llena de obras. Creo que se le han dado muchas oportunidades y no las ha sabido aprovechar». Una entrevista contundente en que no disimula qué piensa políticamente hablando.